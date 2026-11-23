లైంగిక వేధింపుల కేసు : వయోలిన్ విద్వాంసుడు అరెస్టు... గాయని చిన్మయి ఏమంటున్నారు?
లైంగిక వేధింపుల కేసులో కర్నాటక సంగీత ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి వయోలిన్ విద్వాంసుడు హెచ్.ఎన్.భాస్కర్ అమెరికాలో అరెస్టు అయ్యారు. ఈ విషయం సంగీత ప్రపంచంలో షాకింగ్కు గురిచేసింది. దీనిపై ప్రముఖ గాయని చిన్మయి స్పందించారు. ఎక్స్ వేదికగా ఆమె వరుస పోస్టులు పెట్టారు.
మొదట ఈ వ్యవహారంపై బాధితులకు మద్దతుగా పోస్ట్ పెట్టిన చిన్మయి... తర్వాత తనకు బాధితుల నుంచి ఎన్నో మెసేజ్లు వస్తున్నాయని తెలిపారు. 'ఈ శాస్త్రీయ సంగీత వయోలిన్ విద్వాంసుడి బాధితుల కథలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిని బయటపెట్టే పరిస్థితిలో నేను లేను. వారి కథలను వెల్లడించడం, స్క్రీన్షాట్లు పోస్ట్ చేయడం వంటివి చేయలేను. ఈ వ్యక్తి గురించి గతంలోనూ ఆరోపణలు బయటకు వచ్చాయి. అతనితో కలిసి పనిచేసే మహిళలతో సహా కర్ణాటక సంగీత రంగానికి చెందిన వారు ఎవరూ దీనిపై స్పందించలేదు. 'మళ్లీ ఇలాంటిది జరిగితే నాకు చెప్పండి' అని వారంతా బాధితులతో అనే పరిస్థితి ఏర్పడింది'.
'బాధితులు చాలా చిన్న వయసు వాళ్లు. ఈ కేసుల్లో కొన్ని పోక్సో చట్టం పరిధిలోకి వస్తాయి. మీకు సరైన న్యాయసహాయం అందేలా చేస్తాను. సానుభూతితో, సున్నితంగా వ్యవహరించే న్యాయవాదుల వద్దకు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. దయచేసి మీరంతా ఒక్కటై ముందుకు వచ్చి కేసు నమోదు చేయండి. మీకు మద్దతు లభిస్తుంది' అని తన పోస్ట్లో చిన్మయి రాసుకొచ్చారు.