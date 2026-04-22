కబడ్డీ టోర్నీలో పందెం కాసి చిక్కుల్లోపడిన కర్నాటక మంత్రి.. కేసు నమోదుకు కోర్టు ఆదేశం
కర్నాటక మంత్రి జి.పరమేశ్వర చిక్కుల్లో పడ్డారు. కబడ్డీ పోటీలకు హాజరైన ఆయన అక్కడ పందెం కాశారు. దీంతో ఆయనపై బెట్టింగ్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ పరిణామం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఇటీవల తుమకూరులో రాష్ట్ర స్థాయి ప్రీ-యూనివర్సిటీ కాలేజీ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన మంత్రి పరమేశ్వర, ఫైనల్ మ్యాచ్లో విజయపుర జట్టు గెలుస్తుందని జిల్లా డిప్యూటీ కమిషనర్ శుభా కల్యాణ్ సరదాగా రూ.500 పందెం కాశారు. అయితే, ఆ మ్యాచ్లో దక్షిణ కన్నడ జట్టు 36-26 తేడాతో విజయపుర జట్టుపై గెలిచింది. అనంతరం బహుమతుల ప్రదానోత్సవంలో మంత్రి స్వయంగా తాను పందెం కట్టి ఓడిపోయిన విషయాన్ని బహిరంగంగా ప్రస్తావించారు.
ఈ వ్యాఖ్యల ఆధారంగా హెచ్ఐర్ నాగభూషణ్ అనే వ్యక్తి కోర్టులో ప్రైవేట్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు. రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి బహిరంగంగా బెట్టింగులో పాల్గొనడం చట్టవిరుద్ధమని, అది ప్రజలకు తప్పుడు సంకేతాలు పంపుతుందని తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్ను విచారించిన బెంగళూరులోని 42వ అడిషనల్ చీఫ్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు న్యాయమూర్తి కె.ఎన్. శివకుమార్, మంత్రిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, సమగ్ర విచారణ జరపాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.
రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షించే హోం శాఖకు పరమేశ్వర మంత్రిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన కింద పనిచేసే పోలీసులే ఆయనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటం గమనార్హం. అందుకే మంత్రి బెట్టింగ్ వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది.