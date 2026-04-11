మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లిన న్యాయవాది కాల్చివేత
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దుండగులు మరోమారు బరితెగించారు. రాష్ట్రంలోని మీర్జాపూర్ జిల్లాలో శనివారం ఉదయం మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లిన ఓ సీనియర్ న్యాయవాదిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్చి చంపేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే కత్రా కొత్వాలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి సీనియర్ న్యాయవాది రాజీవ్ సింగ్ రోజులాగే ఈ ఉదయం మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లారు. ఆయన నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా బైకుపై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు ఆయనపై కాల్పులు జరిపారు.
ఈ కాల్పుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు రాజీవ్ సింగ్ కొంత దూరం పరుగెత్తినప్పటికీ దుండగులు వదలకుండా వెంటాడి పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్లో బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించారు. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన రాజీవ్ సింగ్కు తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఆయన అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి తుదిశ్వాస విడిచాడు. జనసంచార ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఈ హత్య జరగడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై మీర్జాపూర్ బార్ అసోసియేషన్ తీవ్ర అగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నిందితులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ న్యాయవాదులు బైఠాయించిన నిరసన తెలిపారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. పాత కక్షల నేపథ్యంలో ఈ హత్య జరిగివుండొచ్చని ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి సీసీటీవీ ఫుటేజే ఆధారంగా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసినట్టు జిల్లా ఎస్పీ వెల్లడించారు.