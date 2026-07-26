పని చేయని లిఫ్టు.. మేనేజర్ను హేళన చేస్తూ చెంప పగులగొట్టిన కరుణానిధి మనవరాలు (Video)
భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకు మేనేజర్ చెంప పగులగొట్టారు. బ్యాంకు ఉన్న భవనంలో లిఫ్టు పని చేయకపోవడంతో మొదలైన చిన్నపాటి గొడవ... చివరకు బ్యాంకు మేనేజరుపై చేసుకునే స్థాయికి చేరింది. ఈ పనికి పాల్పడింది ఎవరో కాదు.. తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, దివంగత కరుణానిధి మనవరాలు, కేంద్ర మాజీ మంత్రి అళగిరి కుమార్తె కయల్విళి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
జూలై 20వ తేదీన చెన్నై అడయార్ ఏరియాలో ఉన్న భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకు శాఖకు ఆమె, మరో వ్యక్తి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో బ్యాంకు ఉన్న భవనంలో లిఫ్టు పని చేయలేదు. దీనిపై బ్యాంచ్ మేనేజర్, ఆమె మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. పైగా, ఈ భవనం ఆమెకు చెందినదంటూ ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ విషయంపై వారి మధ్య మాటామాటా పెరగడంతో ఆమె తొలుత మేనేజర్ హావభావాలను హేళన చేస్తూ అనుకరించారు. ఆ తర్వాత ఆయన చెంపపై కొట్టారు. ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న మరో వ్యక్తి ఆమెను ఆపేందుకు ప్రయత్నించడం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఘటనపై ఎస్.బి.ఐ అధికారి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. శాఖలోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయిన ఈ ఫుటేజీ శనివారం సోషల్ మీడియాలో బయటకు వచ్చింది. మేనేజరుపై దాడి చేసి బెదిరించిన ఆరోపణలతో కయల్విళిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
On Camera, Ex-Union Minister's Daughter Slaps SBI Branch Manager In Chennai— NDTV (@ndtv) July 25, 2026
Read more: https://t.co/Olg38adgA8 pic.twitter.com/rF9Rp9Ispj