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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 6 August 2026 (09:05 IST)

భారీ ఆర్థిక మోసం.. రెడ్ నోటీసు జారీ.. విశాఖ రాథోడ్‌‌ అరెస్ట్

Vishakha Rathod
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (09:05 IST)
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Vishakha Rathod
విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ సహకారంతో, పరారీలో ఉన్న నిందితురాలు విశాఖ రాథోడ్‌ను యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుండి భారతదేశానికి రప్పించే ప్రక్రియను సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) చేపట్టిందని అధికారులు బుధవారం తెలిపారు. 
 
భారీ ఆర్థిక మోసానికి సంబంధించిన కేసులో ఇంటర్‌పోల్ రెడ్ నోటీసు జారీ చేసిన రాథోడ్‌ను ఆగస్టు 3న భారతదేశానికి తీసుకువచ్చారు. ఆమె పూణెకు చేరుకోగానే మహారాష్ట్ర పోలీసు బృందం ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుంది. సీబీఐ ప్రకారం, స్థిరమైన నెలవారీ రాబడిని ఇస్తామని తప్పుడు హామీలిచ్చి, వివిధ పథకాలలో పెట్టుబడులు పెట్టేలా పెట్టుబడిదారులను ప్రేరేపించిన ఒక నేరపూరిత కుట్రలో రాథోడ్ భాగస్వామిగా ఉన్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
పెట్టుబడి పెట్టిన నిధులను అక్రమంగా దారి మళ్లించి, అనేక బ్యాంక్, డీమాట్ ఖాతాల ద్వారా దుర్వినియోగం చేశారని ఆ సంస్థ ఆరోపించింది. దర్యాప్తు అనంతరం, రాథోడ్‌పై ఇంటర్‌పోల్ రెడ్ నోటీసు జారీ చేయబడింది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఆమె ఆచూకీని గుర్తించి, ఆమెను తిరిగి భారత్‌కు తీసుకురావడం సాధ్యమైంది. 
 
భారతదేశంలో ఇంటర్‌పోల్ వ్యవహారాలకు నోడల్ ఏజెన్సీ అయిన సీబీఐ, నిందితుడిని గుర్తించి, అప్పగించడానికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంది. విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ, హోం మంత్రిత్వ శాఖ సహాయంతో ఈ అప్పగింత జరిగింది. తీవ్రమైన ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడిన పరారీలో ఉన్న నిందితులను తిరిగి తీసుకురావడంలో ఏజెన్సీల మధ్య సహకారాన్ని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. 
 
తదుపరి విచారణ, చట్టపరమైన చర్యల కోసం రథోడ్ ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. విదేశాలకు పారిపోయిన నిందితులను గుర్తించి, చట్టపరమైన, దౌత్య మార్గాల ద్వారా వారిని తిరిగి రప్పించడానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని అధికారులు పునరుద్ఘాటించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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