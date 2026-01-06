కరూర్ తొక్కిసలాట: టీవీకే చీఫ్ విజయ్కి సమన్లు జారీ చేసిన సీబీఐ
కరూర్ తొక్కిసలాట కేసు సంబంధించి జనవరి 12న ఢిల్లీ ఏజెన్సీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరు కావాలని టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్కు సీబీఐ నోటీసులు జారీ చేసిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ కేసు సంబంధించి తమిళగ వెట్రి కళగంకు చెందిన పలువురు కార్యనిర్వాహకులను సీబీఐ విచారించిందని వారు చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ఈ కేసు సంబంధించి విజయ్ను విచారణకు హాజరుకావాలని ఏజెన్సీ నిర్ణయించిందని, ఆ తర్వాత ఈ విషయంలో చార్జిషీట్ దాఖలు చేయడంపై నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని వారు తెలిపారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీబీఐ ఈ కేసును ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) నుండి స్వీకరించింది. తమిళనాడులోని కరూర్లో సెప్టెంబర్ 27న విజయ్ ప్రసంగించిన ఒక రాజకీయ సమావేశంలో జరిగిన తొక్కిసలాటకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలను దర్యాప్తు సంస్థ సేకరిస్తోంది. ఈ ఘటనలో 41 మంది మరణించగా, 60 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.