  4. CCTV shows Twisha at beauty parlour hours before death, adds fresh twist
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (12:48 IST)

ఆత్మహత్యకు ముందు బ్యూటీ పార్లర్‌లో త్విషా శర్మ.. ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా?

మోడల్ త్విషా శర్మ మృతి కేసులో సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతికి కొన్ని గంటల ముందు సెలూన్‌లో త్విషా శర్మ కనిపించారు. ఈ నెల‌ 12న భోపాల్‌లోని అత్తింటిలో త్విషా శర్మ ఉరివేసుకుని మరణించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3:12 గంటలకు ఆమె స్థానికంగా ఉన్న ఒక సెలూన్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ హెడ్ మసాజ్, పెడిక్యూర్ చేయించుకుని సాయంత్రం 6:15 గంటలకు బయటకు వచ్చారు. 
 
ఈ దృశ్యాలన్నీ అక్కడి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఈ వివరాలను సెలూన్ యజమాని కిరణ్ పరిహార్ వెల్లడించారు. త్విషా మరణించిన మరుసటి రోజు ఉదయం ఆమె అత్త, రిటైర్డ్ జడ్జి అయిన గిరిబాలా సింగ్ తనకు ఫోన్ చేశారని కిరణ్ తెలిపారు. అలాగే లాయర్లమంటూ వచ్చి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఫుటేజ్ తీసుకెళ్లారు. అయితే ఈ ఫుటేజ్ వ్యవహారం ఇంకా పోలీసులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం. 
 
కాగా నోయిడాకు చెందిన త్విషా శర్మ, భర్త సమర్థ్ సింగ్, అత్త గిరిబాలా సింగ్ తనను వరకట్నం కోసం మానసికంగా వేధించారని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇది ఆత్మహత్య అని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించినా, కుటుంబ సభ్యుల అభ్యర్థన మేరకు మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు రెండోసారి పోస్ట్‌మార్టమ్‌కు అనుమతి ఇచ్చింది.
