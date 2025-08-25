Celebrities: ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు..సెలెబ్రిటీల వైపు మళ్లిన చర్చ.. అర్జున్ రెడ్డిపై ప్రశంసలు
కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు, 2025ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అనేక బెట్టింగ్ యాప్లను సమర్థవంతంగా నిషేధిస్తుంది. ఈ బిల్లుకు పార్లమెంటు ఉభయ సభల ఆమోదం లభించింది మరియు రాష్ట్రపతి సంతకం చేసి, దీనిని చట్టంగా మార్చారు. ఈ చట్టం తర్వాత, బహుళ బెట్టింగ్ యాప్లు కార్యకలాపాలను నిలిపివేసాయి.
ఈ ప్లాట్ఫారమ్ల కారణంగా దాదాపు 45 కోట్ల మంది ఏటా దాదాపు రూ. 20,000 కోట్లు నష్టపోతున్నారని అధికారిక డేటా సూచిస్తుంది. ఈ చర్య గణనీయమైన ఉద్యోగ నష్టాలకు దారితీసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, జూదం సంబంధిత నష్టాలను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం దీనిని అవసరమైన చర్యగా భావిస్తోంది.
ఈ చర్చ ఇప్పుడు గతంలో ఇటువంటి యాప్లను ఆమోదించిన ప్రముఖుల వైపు మళ్లింది. ఈ సమస్యకు సంబంధించి నటుడు విజయ్ దేవరకొండను ఇటీవల ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సమన్లు జారీ చేసింది. దర్యాప్తు తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన ఏకైక సెలబ్రిటీ ఆయనే.. ఇందుకు ఆయన ప్రశంసలు పొందారు.
అయితే, విజయ్ గేమింగ్ యాప్లను కాదు, బెట్టింగ్ యాప్లను తాను ఆమోదించానని వాదించాడు, రెండూ భిన్నమైనవని పేర్కొన్నాడు. గేమింగ్ యాప్లు భారత క్రికెట్ను స్పాన్సర్ చేశాయని కూడా ఆయన ఎత్తి చూపారు. కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ గేమింగ్ చట్టం అమలులో ఉన్నందున, ప్రధాన స్పాన్సర్ కూడా మూతపడింది.
ఇది గేమింగ్ మరియు బెట్టింగ్ యాప్ల మధ్య వ్యత్యాసం గురించి ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. సెలబ్రిటీలు తమను తాము చట్టపరంగా సమర్థించుకోవచ్చు, కానీ లెక్కలేనన్ని కుటుంబాలకు జరిగిన నష్టాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం వుంది.