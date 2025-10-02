కరూర్ తొక్కిసలాట: విజయ్కి రెండింతలు భద్రతను పెంచనున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం?
కరూర్లో నటుడు విజయ్ రాజకీయ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి చెందిన నేపథ్యంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం తమిళ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడైన విజయ్కు అందించిన భద్రతను పెంచాలని పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
విజయ్కు కేటాయించిన కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం, ఇతర కేంద్ర పోలీసు సిబ్బంది బలాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి చర్చలు జరుగుతున్నాయని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. కరూర్ విషాదం తర్వాత తమిళనాడులో రాజకీయ ఉద్రిక్తత పెరిగిన నేపథ్యంలో విజయ్కు భద్రతా రెట్టింపు కావాలని కేంద్రం ఆలోచిస్తోంది.
తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే)కి నాయకత్వం వహిస్తున్న విజయ్ రాష్ట్రంలో అగ్ర రాజకీయ నేతగా ఎదిగారు. ఈ నేపథ్యంలో... డీఎంకేను ఓడించేందుకు విజయ్ సరైన వ్యక్తి అంటూ బీజేపీ భావిస్తోంది.
లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు ఏఐఏడీఎంకేని తిరిగి జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీఏ)లోకి తీసుకురావడం వెనుక ఉన్న తర్కం ఇదేనని పార్టీ విశ్వసిస్తుంది. తమిళనాడులో ఎన్డీఏ అవకాశాలను పునరుద్ధరించడానికి అన్నాడీఎంకే నాయకత్వంతో రాజీ పడటంలో హోంమంత్రి అమిత్ షా కీలక పాత్ర పోషించారు.
అయితే, ఇటీవలి సర్వేలు డీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమి ఇప్పటికీ సౌకర్యవంతమైన ఆధిక్యాన్ని కలిగి ఉందని, అన్నాడీఎంకే-బీజేపీ భాగస్వామ్యం మాత్రమే సమతుల్యతను మార్చే అవకాశం లేదని సూచిస్తున్నాయి. ఫలితంగా, టీవీకే ప్రజాభిమానం, దాని డీఎంకే వ్యతిరేక వైఖరిని విజయ్ ఎన్డీఏలోకి ఆకర్షించే మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు.
డీఎంకేను విమర్శించినప్పటికీ, విజయ్ బహిరంగంగా అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ రెండింటినీ లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు, అమిత్ షా, అన్నాడీఎంకే చీఫ్ ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామిని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో తెలియక సందిగ్ధంలో పడ్డారు.
కరూర్ తొక్కిసలాట ఇప్పుడు రాజకీయ గణనను మార్చింది. టీవీకే సానుభూతిపరులు మొదట లేవనెత్తిన - డీఎంకే గందరగోళంలో పాత్ర పోషించి ఉండవచ్చని అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ ఆరోపణలు చేశాయి. ప్రస్తుతం రిటైర్డ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో జరిగే దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించాలని రెండు పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. న్యాయం కోసం స్వతంత్ర దర్యాప్తు అవసరమని వాదిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో, అమిత్ షా ఇటీవల విజయ్ను సంప్రదించారు. దీనిని అధికారికంగా సానుభూతి చర్యగా అభివర్ణించారు. ఇప్పటికే అన్నాడీఎంకేతో బీజేపీ చేతులు కలిపిన తరుణంలో విజయ్కి మద్దతిచ్చి తమిళనాడులో ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం దిశగా బీజేపీ కసరత్తులు చేస్తోంది.