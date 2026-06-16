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రీ-నీట్ 2026కు ముందు కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం - టెలిగ్రామ్ సేవలు నిలిపివేత
ఈ నెల 22వ తేదీన రీ-నీట్ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష జరుగనుంది. ఈ పరీక్షకు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 22వ తేదీ వరకు దేశంలో టెలిగామ్ సేవలను నిలిపివేసింది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) సూచన మేరకు కేంద్రం ఈ చర్యలు చేపట్టింది.
ఈ రీనీట్ ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించి తప్పుడు సమాచారం, నకిలీ ప్రశ్నపత్రాలు, పేపర్ లీక్ ప్రచారాన్ని అడ్డుకునేందుకు టెలిగ్రామ్ సేవలను ఈ నెల 22వ తేదీ వరకు నిలిపివేస్తున్నట్టు తెలిపింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార, సాంకేతిక శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఎన్.టి.ఏ సూచనల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపింది. పలు టెలిగ్రామ్ ఛానళ్ళలో నీట్ ప్రశ్నపత్రాలు లీకయ్యాయని ప్రచారం చేస్తూ విద్యార్థులు, వారి కుటుంబాల నుంచి లక్షలాది రూపాయలు వసూలు చేసే ముఠా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు ఎన్.టి.ఏ గుర్తించింది.
పేపర్ లీక్ నీట్, రీనీట్ 206, ప్రైవేట్ మాఫియా వంటి పేర్లతో నడుస్తున్న కొన్ని ఛానళ్లు ప్రశ్నపత్రాలు అందిస్తామని చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. అయితే, అసలు ప్రశ్నపత్రం పటిష్ట భద్రత మధ్య ఉంటుందని, బయటకు లీకయ్యే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి ప్రకటనలన్నీ పూర్తిగా మోసపూరితమైనవేనని హెచ్చరించారు.
ఇప్పటికే ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కో-ఆర్డినేషన్ సెంటర్ ద్వారా ఆయా ఛానళ్లపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ఎన్.టి.ఏ చర్యలు చేపట్టింది. కానీ, ఆశించిన ఫలితం రాకపోవడంతో టెలిగ్రామ్పైనే తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించినట్టు ఎన్.టి.ఏ. తెలిపింది. పరీక్షల విశ్వసనీయతను కాపాడేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు కొనసాగుతాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
యూట్యూబర్ ఖలీద్తో బ్రేకప్ చెప్పేసిన నటి సునైనా?
నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
Peddi Article: పెద్ది కలెక్లన్ల ద్వారా తెలుగు ఇంఢస్ట్రీ ఏం నేర్చుకుంది? ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి?
'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
శ్రీనగర్ యువతిని పెళ్లాడిన ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త
బాలీవుడ్ నటి ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త, కాశ్మీర్కు చెందిన మోడల్, వ్యాపారవేత్త మోహ్సిన్ అఖ్తర్ మీర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీనగర్కు చెందిన నిధా భట్ అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సంప్రదాయబద్ధంగా అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. నటి ఊర్మిళతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మోహ్సిన్ ఈ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
Samantha: హిట్లతో అహంకారం పెరిగింది, రిటైర్మెంట్ ఆలోచించలేదు : సమంత ప్రభు
స్టార్డమ్ కు నేను బానిసనయ్యాను. ఒక సంవత్సరంలో వరుసగా ఐదు సినిమాలు చేయడం నాకు గుర్తుంది, అవన్నీ హిట్ అయ్యాయి. దాంతో నా అడుగు మంచిదని (గోల్డెన్ లెగ్) ప్రజలు భావించారు, ఆ అంచనాలకు అనుగుణంగా జీవించాలని నేను నమ్మాను అని సమంత ప్రభు మనసులో మాటను తెలిపారు. ఆమె నటించిన కొత్త సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈనెల 19న థియేటర్లలో రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోనే దాదాపు 12 వీడియో ఇంటర్వ్యూలను ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు వెల్లడించారు.
Niharika Konidela: బిచ్చగాడు కంటే వంద దేవుళ్ళు విజయం సాధించాలి : నిహారిక కొణిదెల
విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్తో కలిసి ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పణలో సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై రామంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించిన చిత్రం ‘వంద దేవుళ్ళు’. విజయ్ ఆంటోని, స్వాసిక, అజయ్ ధీషన్, లిజోమోల్ జోస్, కరుణాస్, శక్తి, కావ్య అనిల్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. సోమవారం నాడు మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మెగా ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక కొణిదెల, దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.