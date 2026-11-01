నేడు ఢిల్లీలో ఇండియా కూటమి ఛలో ఢిల్లీ.. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కఠినతరం
నేడు ఢిల్లీలో ఇండియా కూటమి ఛలో ఢిల్లీకి పిలుపునిచ్చింది. దీంతో ఢిల్లీలో ఆదివారం ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను పోలీసులు మరింత కఠినతరం చేశారు. కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని ఇండియా కూటమి రాంలీలా మైదానంలో నిర్వహించనున్న ఛలో ఢిల్లీ భారీ బహిరంగ సభ నేపథ్యంలో నగరంలోని ప్రధాన రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగనుంది.
ఓట్ల చోరీ అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీతో సహా ఇతర విపక్ష పార్టీలన్నీ గత కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీ వేదికగా ఆందోళనలు చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ముఖ్యంగా, ఓటర్ల జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పేరుతో కోట్లాది మంది ఓటర్ల పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించినందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా కోసం విపక్ష పార్టీలన్నీ డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రధాన డిమాండ్తోనే ఇండియా కూటమి నేతలు నవంబరు ఒకటో తేదీ ఆదివారం ఛలో ఢిల్లీ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చాయి.