కునో నేషనల్ పార్క్లో ఐదు పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన కేజేపీ21 అనే ఆడ చిరుత (video)
భారత గడ్డపై జన్మించిన కేజేపీ21 అనే ఆడ చిరుత, సోమవారం నాడు మధ్యప్రదేశ్లోని కునో నేషనల్ పార్క్లో ఐదు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. దీంతో భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న ఈ వన్యప్రాణి జాతి సంఖ్య 60కి చేరింది. 32 నెలల వయసున్న కేజేపీ21కి జన్మించిన ఈ ఐదు పిల్లల రాక ఒక ముఖ్యమైన పరిణామం.
Kuno Cheetah
ఎందుకంటే వీటి తండ్రి బోట్స్వానాకు చెందిన మగ చిరుత కావడం వల్ల, ఇది భారతదేశంలోని పెరుగుతున్న చిరుతల జనాభాకు ఒక కొత్త జన్యుపరమైన వంశాన్ని జోడిస్తోంది.
కేజేపీ21 అనే ఆడ చిరుత, నమీబియాకు చెందిన 'జ్వాల' అనే ఆడ చిరుతకు జన్మించింది. నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన భారతదేశపు చిరుత ప్రాజెక్టులో ఇది ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయి.. అని ఈ ప్రాజెక్టులో పాలుపంచుకుంటున్న ఒక సీనియర్ అటవీ శాఖ అధికారి పేర్కొన్నారు.
ఇంకా కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ - వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, కునోలో పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన భారతదేశంలో పుట్టిన మూడవ ఆడ చిరుత కేజేపీ21 అని, అంతకుముందు ముఖి మరియు కేజేపీ12లు పిల్లలకు జన్మనిచ్చాయని తెలిపారు. ఈ ఐదు కూనల రాకతో, భారతదేశంలో జన్మించిన చిరుతల జనాభా 41కి పెరిగింది.
KGP12, an Indian-born female cheetah and daughter of South African-origin Gamini, gives birth to four cubs at Kuno National Park in Madhya Pradesh. #KunoNationalPark #MadhyaPradesh #Cheetah #BreakingNews #ViralVideo https://t.co/BuypY6cWsO— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) September 18, 2026