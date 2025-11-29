Cyclone Ditwah: దిత్వా తుఫాను ఎఫెక్ట్.. 54 విమానాలు రద్దు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుఫాను తీవ్రతరం అయి తమిళనాడు తీరం వైపు క్రమంగా కదులుతుండటంతో, 54 షెడ్యూల్ విమానాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు చెన్నై విమానాశ్రయ అధికారులు ప్రకటించారు.
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) రాబోయే 48 గంటల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు వీస్తాయని అంచనా వేయడంతో, ప్రయాణీకులు, విమానాల భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఈ రద్దులు అవసరమని విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం శ్రీలంక తీరప్రాంతానికి సమీపంలో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉన్న దిత్వా తుఫాను, రాబోయే రోజుల్లో వాయువ్య దిశగా కదులుతూ ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి ప్రాంతాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది.
తుఫాను ఇప్పటికే తీవ్రమైన వాతావరణ వ్యవస్థగా బలపడింది. గాలి వేగం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని వలన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత హెచ్చరికలు, సంసిద్ధత చర్యలు తీసుకోబడ్డాయి. చెన్నై, పరిసర జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా శనివారం ఉదయం నుండి రవాణా, విద్యుత్ లైన్లు, ముఖ్యమైన సేవలకు అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. రద్దు చేయబడిన విమానాలలో శ్రీలంకలోని మధురై, తిరుచిరాపల్లి, తూత్తుకుడి, సేలం, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, జాఫ్నాకు సేవలు ఉన్నాయి.