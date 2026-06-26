  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Chennai: Jana Nayagan Producer Is TN Special Representative In Delhi
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (20:47 IST)

ఢిల్లీలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా జన నాయగన్ నిర్మాత

jana nayagan
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (20:43 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (20:47 IST)
google-news
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం జన నాయగన్ నిర్మాత వెంకట నారాయణను, న్యూఢిల్లీలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా ఒక ఏడాది కాలానికి నియమిస్తూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం. సాయి కుమార్ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 
 
బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వ్యవస్థాపకుడైన వెంకట నారాయణ, అర్హత కలిగిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ అకౌంటెంట్, కంపెనీ సెక్రటరీ, న్యాయశాస్త్ర పట్టభద్రుడు. ఆయన సంస్థ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో కూడా ఉంది. 
 
ఈ సందర్భంగా వెంకట నారాయణ ఒక సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. "తమిళనాడు ఎన్నికల్లో అనేక సవాళ్లను అధిగమించి చరిత్ర సృష్టించిన మన జన నాయగన్, దళపతి విజయ్ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇది నిజంగా ఒక విప్లవం, దీని ప్రభావం రాబోయే తరాల వరకు నిలిచి ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణంలో భాగం కావడం నాకు గర్వకారణం, గౌరవప్రదం" అంటూ పేర్కొన్నారు.
 
ఇకపోతే.. ఎన్నికల అనంతరం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్లేకర్‌ను కలిసిన టీవీకే ప్రతినిధి బృందంలో నారాయణ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఆయన విజయ్‌తో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. 
 
విజయ్ ఇప్పటికే తన వ్యక్తిగత సహాయకుడు, పబ్లిసిస్ట్ అయిన జగదీష్ పళనిస్వామిని ముఖ్యమంత్రికి ప్రైవేట్ సెక్రటరీ (రాజకీయ వ్యవహారాలు)గా నియమించగా, ఆ నిర్ణయం కొంత విమర్శలకు దారితీసింది. దీంతో మరుసటి రోజే ఆ ఉత్తర్వును రద్దు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది.
About Writer
సెల్వి

ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లికి త్రిష, ఖాళీగా పక్కసీటు, అది ఎవరికోసం?

ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లికి త్రిష, ఖాళీగా పక్కసీటు, అది ఎవరికోసం?తమిళ నటి ఖుష్బూ, దర్శకుడు సుందర్‌ల కుమార్తె అవంతిక వివాహం అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోహీరోయిన్లు తమ కుటుంబాలతో హాజరయ్యారు. ఇదిలావుంటే ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో త్రిష కూర్చుని వుంది, ఆమెకి కుడిప్రక్కన ఓ కుర్చీ ఖాళీగా కనబడుతోంది. బహుశా అది దళపతి విజయ్ కోసం అయి వుంటుందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఇక త్రిషకు ఎడమ వైపున మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ కూర్చున్నారు. అదే వరుసలో నాగ్ దంపతులు, వెంకీ దంపతులు కూర్చున్నారు.

Sree Vishnu: ఫస్ట్ 25 టికెట్స్ ఎవరు కొంటే వారికి మరొక టికెట్ ఫ్రీ ఇస్తాం :శ్రీవిష్ణు

Sree Vishnu: ఫస్ట్ 25 టికెట్స్ ఎవరు కొంటే వారికి మరొక టికెట్ ఫ్రీ ఇస్తాం :శ్రీవిష్ణుహీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఇటీవల గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర థ్యాంక్యూ మీట్ ను హీరో శ్రీ విష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

Kajal Aggarwal :పురుగు మందుల పేరుతో జరిగే అన్యాయాలపై లాయర్ పోరాటమే ది ఇండియా స్టోరీ

Kajal Aggarwal :పురుగు మందుల పేరుతో జరిగే అన్యాయాలపై లాయర్ పోరాటమే ది ఇండియా స్టోరీకాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయాస్ తల్పడే ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘ది ఇండియా స్టోరీ: స్లో పాయిజన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్’ టీజర్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం (పెస్టిసైడ్ ఫార్మింగ్) వల్ల సమాజంపై పడుతున్న తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఈ చిత్రం ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. రోజూ కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ సమస్యపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ సినిమా లక్ష్యం.

Aishwarya Rajesh :ఇసకపట్నం పై ఆధిపత్యం చేసే సముద్రఖని కి సవాల్ గా మారిన ఐశ్వర్య రాజేష్

Aishwarya Rajesh :ఇసకపట్నం పై ఆధిపత్యం చేసే సముద్రఖని కి సవాల్ గా మారిన ఐశ్వర్య రాజేష్ప్రైమ్ వీడియో తమ కొత్త తెలుగు ఒరిజినల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇసకపట్నం ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. కల్పిత పోర్ట్ టౌన్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో అధికారం, రాజకీయాలు, గ్యాంగ్ వార్స్, కుటుంబ విభేదాలు ప్రధానాంశాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తండ్రి-కూతురు మధ్య జరిగే పోరు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.

Tatvam trailer: మర్డర్ మిస్టరీ, ఇన్వస్టిగేషన్‌ థ్రిల్లర్‌ గా తత్వం ట్రైలర్‌

Tatvam trailer: మర్డర్ మిస్టరీ, ఇన్వస్టిగేషన్‌ థ్రిల్లర్‌ గా తత్వం ట్రైలర్‌ఓ వైవిధ్యమైన కథాంశంతో ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ల్‌ కలిగించే అంశాలతో రాబోతున్న చిత్రం 'తత్వం'. దినేష్‌ తేజ్‌, దష్విక.కె హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అర్జున్‌ కోల దర్శకుడు. త్రయతి ఇషాని క్రియేషన్స్‌, ఎస్‌.కె.ప్రొడక్షన్స్‌ సంయుక్త నిర్మాణంలో వంశీ సీమకుర్తి, శ్వేత పసుపులేటీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ట్రైలర్‌ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం గురువారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది.