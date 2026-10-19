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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (10:59 IST)

Chennai red alert withdrawn : చెన్నైలో అతి భారీ వర్షాల కోసం జారీ చేసిన రెడ్ అలెర్ట్ ఉపసంహరణ

Chennai red alert
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (10:59 IST)
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Chennai red alert
ఉత్తర తమిళనాడు తీరంలోని వాతావరణ వలయం తూర్పు వైపు కదలడంతో, చెన్నైలో అతి భారీ వర్షాల కోసం జారీ చేసిన రెడ్ అలర్ట్‌ను వాతావరణ శాఖ ఆదివారం ఉపసంహరించుకుంది. అయినప్పటికీ, నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. 
 
అంతకుముందు జారీ చేసిన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో, తమిళనాడు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (టీఎన్ఎస్డీఎంఏ) నివాసితులకు అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ చేసి, ముందుజాగ్రత్తగా అదనపు సహాయక సిబ్బందిని మోహరించాలని అధికారులను ఆదేశించింది. 
 
ఈ నేపథ్యంలో ఈ సవరించిన వాతావరణ అంచనా వెలువడింది. నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల రాష్ట్రంలో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు కాకపోవడంతో, గత రెండు రోజులుగా ఈశాన్య రుతుపవనాలు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. 
 
రుతుపవన వర్షాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుండి చెన్నై, అనేక ఇతర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆదివారం అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తూ వాతావరణ శాఖ మొదట చెన్నైని రెడ్ అలర్ట్ పరిధిలోకి తెచ్చింది. శనివారం నగరంలోని ఆరు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదైన నేపథ్యంలో ఈ హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది. 
 
తిరువళ్లూరు, చెంగల్పట్టు, నీలగిరి, కోయంబత్తూరు, తేని జిల్లాలకు కూడా తీవ్ర వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తతను పెంచారు. వాతావరణ సూచనపై ఆందోళనలు పెరగడంతో, తమిళనాడు వాతావరణ శాఖ ఒక పెద్ద హెచ్చరిక టోన్‌తో పాటు మొబైల్ ఫోన్‌లకు SOS అలర్ట్‌ను ప్రసారం చేసింది. 
 
చెన్నైలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆ సందేశం నివాసితులను హెచ్చరించింది. ముందుజాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని వారిని కోరింది. అధికారిక వాతావరణ బులెటిన్‌లు, భద్రతా సూచనలను పాటించాలని, నిత్యావసర వస్తువులను ముందుగానే కొనుగోలు చేయాలని, అనవసర ప్రయాణాలను నివారించాలని నివాసితులకు సూచించారు.
భారీ వర్షాలు కురిసే సమయంలో ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలలో ఉండాలని కూడా ఆ హెచ్చరిక కోరింది.

ఇదిలా ఉండగా, ఈశాన్య రుతుపవనాల ముందుజాగ్రత్త ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఆదివారం అరక్కోణం నుండి చెన్నైకి మూడు జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం బృందాలను పంపారు. ఒక్కో బృందంలో 30 మంది సిబ్బంది ఉండగా, మొత్తం సంఖ్య 90కి చేరింది. భారీ వర్షాల కారణంగా సహాయక చర్యల అవసరం ఏర్పడితే, అత్యవసర సహాయక చర్యలకు మద్దతుగా ఈ బృందాలను పంపారు. 
 
తదుపరి అప్‌డేట్‌లో, చెన్నై, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర తమిళనాడు తీర ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేస్తున్న వాతావరణ ప్రసరణ తూర్పు వైపుకు మారిందని, అందువల్ల నగరానికి జారీ చేసిన రెడ్ అలర్ట్‌ను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 
 
వర్షపాతాన్ని ఉపసంహరించుకోవడంతో, ఇంతకుముందున్న అతి భారీ వర్షాల అంచనాను సవరించారు. అయినప్పటికీ, చెన్నైలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న హెచ్చరికను వాతావరణ శాఖ కొనసాగించింది. అధికారిక సమాచారాన్ని నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలని, విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ జారీ చేసిన భద్రతా మార్గదర్శకాలను పాటించాలని నివాసితులకు సూచించడమైనది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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