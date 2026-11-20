కిర్గిజ్స్థాన్లో అంతర్జాతీయ చెస్ ఛాంపియన్ షారన్ రాచెల్ అబీ అద్భుత ప్రదర్శన, రూ. 3 లక్షల ప్రోత్సాహక పురస్కారం
ఒక గర్వించదగిన, చిరస్మరణీయ క్షణంలో, చెన్నైలో తమిళనాడు క్రీడా అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ(SDAT) నిర్వహించిన ఒక ప్రత్యేక నగదు ప్రోత్సాహక పురస్కార ప్రదానోత్సవంలో, అంతర్జాతీయ చెస్ ఛాంపియన్ షారన్ రాచెల్ అబీ ₹3,00,000 చెక్కును ప్రోత్సాహక పురస్కారంగా అందుకున్నారు.
తమిళనాడు ప్రభుత్వ గౌరవనీయ క్రీడల శాఖ మంత్రి తిరు ఆదవ్ అర్జున గారి ఆదేశాల మేరకు, అంతర్జాతీయ క్రీడా వేదికపై భారతదేశానికి, తమిళనాడుకు కీర్తిని తీసుకురావడంలో షారన్ సాధించిన అద్భుతమైన విజయాలు, ఆమె చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారాన్ని అందిస్తున్నారు.
2026 అక్టోబర్ 30 నుండి నవంబర్ 7 వరకు కిర్గిజ్స్థాన్లోని బిష్కెక్లో జరిగిన 4వ దివ్యాంగుల ఆసియా చెస్ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో, అండర్-20 బాలికల విభాగంలో మూడు స్వర్ణ పతకాలు గెలిచి షారన్ ఇటీవల చరిత్ర సృష్టించింది. ఆమె ర్యాపిడ్, బ్లిట్జ్, క్లాసికల్ అనే మూడు ఫార్మాట్లలోనూ స్వర్ణ పతకాలు సాధించింది. స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ(SMA టైప్ 2)తో జీవిస్తున్నప్పటికీ, షారన్ అసాధారణమైన సంకల్పం, అంకితభావం, పట్టుదలతో ఎన్నో శారీరక సవాళ్లను అధిగమించింది. అంతర్జాతీయ చెస్లో ఆమె ప్రయాణం, క్రీడ పట్ల ఆమెకున్న ధైర్యానికి, అభిరుచికి నిదర్శనం.
తమిళనాడు ప్రభుత్వం అందించిన ఈ గుర్తింపు షారన్కు ఒక ముఖ్యమైన ప్రోత్సాహం. అంతేకాకుండా, క్రీడా ప్రతిభను, ముఖ్యంగా దివ్యాంగులైన అథ్లెట్లను గుర్తించి, ప్రోత్సహించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిబద్ధతకు ఇది ఒక ప్రతిబింబం. 3 రజత పతకాలు గెలుచుకున్న ఆమె సహచర క్రీడాకారిణి దుర్కాశ్రీని కూడా అదే కార్యక్రమంలో సత్కరించి, రూ.2 లక్షలు అందజేశారు.
ఈ గుర్తింపు మరియు ప్రోత్సాహానికి గాను, గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ సి. జోసెఫ్ విజయ్, శ్రీ ఆదావ్ అర్జున్, తమిళనాడు ప్రభుత్వం, ఎస్.డి.ఎ.టి (SDAT) మరియు అందరికీ షారన్, ఆమె కుటుంబం హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ ప్రోత్సాహం, తన అంతర్జాతీయ చెస్ ఆశయాలను కొనసాగించడానికి మరియు వీల్చైర్పై మొట్టమొదటి గ్రాండ్మాస్టర్ కావాలనే తన చిరకాల కలను సాకారం చేసుకోవడానికి షారన్ను మరింతగా ప్రేరేపిస్తుంది.
తమిళనాడుకు ఇది ఒక గర్వకారణం. భారతదేశానికి ఒక స్ఫూర్తి. షారన్ రాచెల్ అబీ దేశానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తూనే ఉన్నారు.