Chennai : చెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు
చెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు పైగా విరామం తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు తిరిగి రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (ఎంటీసీ) తన ఫ్లీట్ విద్యుదీకరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా 20 ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
ఎంటీఎస్ దాఖలు చేసిన టెండర్ ప్రకారం, బస్సులను గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ (జీసీసీ) మోడల్ కింద కొనుగోలు చేస్తారు. జీసీసీ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద, బస్సులను ఎంపిక చేసిన కాంట్రాక్టర్ స్వంతం చేసుకుంటారు.అయితే ఎంటీఎస్ నడిచే కిలోమీటర్ల ఆధారంగా చెల్లింపులు చేస్తుంది.
అయితే, ఛార్జీల సేకరణ, ఆదాయం రవాణా సంస్థకే చెందుతుంది. ఈ చర్య నగరంలో ఆధునిక, స్థిరమైన ప్రజా రవాణా వైపు గణనీయమైన మార్పును సూచిస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రజల ఆసక్తిని సృష్టించింది. స్విచ్ మొబిలిటీ తయారు చేసిన ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సు చెన్నై రోడ్లపై కనిపించాయి. చిత్రాలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో విస్తృతంగా వ్యాపించాయి.
ప్రతిపాదిత బస్సులను మొత్తం నగర నెట్వర్క్లో మోహరించబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. వాటి ఎత్తు కారణంగా, డబుల్ డెక్కర్ బస్సులకు తగినంత నిలువు క్లియరెన్స్ అవసరం. తక్కువ వంతెనలు, ఓవర్ హెడ్ విద్యుత్ లైన్లు, ఫ్లైఓవర్లు లేదా ఇతర నిర్మాణాత్మక అడ్డంకులు ఉన్న మార్గాలకు అవి అనుకూలం కావు.
ఫలితంగా, భద్రత, మౌలిక సదుపాయాల అవసరాలను తీర్చే ఎంపిక చేసిన కారిడార్లకు సేవలు పరిమితం చేయబడతాయి. ముంబై 2023 జనవరిలో దేశంలో మొట్టమొదటి ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులను ప్రారంభించింది.
అయితే హైదరాబాద్, భువనేశ్వర్ కూడా ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఇటువంటి సేవలను ప్రవేశపెట్టాయి. అదే సమయంలో, తిరువనంతపురం, ప్రధానంగా పర్యాటకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓపెన్-టాప్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులను నడుపుతోంది. చెన్నై కోసం ప్రతిపాదించబడిన 20 బస్సులన్నీ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీచే రూపొందించబడ్డాయి.
చెన్నైకి 1970ల నాటి డబుల్ డెక్కర్ బస్సులతో దీర్ఘకాల అనుబంధం ఉంది.1980వ దశకంలో నిలిపివేసినప్పటికీ, ఆ బస్సులు 1997లో కొద్దికాలం పాటు తిరిగి ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. 2008లో మళ్లీ నిలిపివేసే వరకు హైకోర్టు - తాంబరం మార్గంలో నడిచాయి.