ఆర్నబ్ ఎఫెక్ట్.. చెన్నై ఎన్నూరులో రాకాసి అలలు.. రోడ్లపైకి సముద్రపు నీరు (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు తుపాను దూసుకొస్తున్న తరుణంలో, ఎన్నూరు వద్ద సముద్ర అలలు భయంకరంగా ఎగసిపడుతున్నాయి. ప్రమాదాన్ని గ్రహించకుండా రీల్స్ తీయడానికి గుమిగూడిన ప్రజలను, ఇంటికి వెళ్లిపోవాలని ఒక పోలీస్ అధికారి హెచ్చరిస్తున్నారు.
Chennai Waves
చెన్నై శివారు ప్రాంతాలను రాకాసి అలలు ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. చెన్నై సముద్ర తీర ప్రాంతాలైన ఎన్నూరు, తిరువొత్తియూరులో భీకర అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. సముద్ర అలలు రోడ్డుపైకి రావడంతో వాహనదారులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
చెన్నై ఎన్నూరుతో పాటు, పట్టినంబాక్కం, మహాబలిపురంలో సముద్రపు అలలు రోడ్లను తాకాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నూరు రోడ్డును సముద్రపు అలలు ఆక్రమించాయి. సముద్రపు నీటిలో వాహనాలు తేలియాడాయి.
#Scenes #seawater #coastal #residentialareas చెన్నై ఎన్నూరులో రోడ్డుపైకి వచ్చిన సముద్రపు నీరు https://t.co/EW9mOQ4xnV— Webdunia Telugu (@WebduniaTelugu) October 27, 2026