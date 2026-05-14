సంబంధిత వార్తలు
- ప్రధాని ఇంధన పొదుపు పిలుపు: విధాన్ భవన్కి మోటాల్ సైకిల్ పైన వచ్చిన మహారాష్ట్ర సీఎం, వీడియో
- Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ చిత్రం నిర్మాతగా నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చింది - కిరణ్ అబ్బవరం
- ఇంధన పొదుపు .. కాన్వాయ్లోని వాహనాలు తగ్గించండి : చంద్రబాబు ఆదేశం
- ఇంధన సంక్షోభం - కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించిన ప్రధాని మోడీ
- ఛత్తీస్గఢ్లో వివాహ వేడుకలో విషాదం- పుచ్చకాయ తిని బాలుడి మృతి
ప్రధాని మోడీ పొదుపు మంత్రం - ఎద్దుల బండిపై పోలీస్ కానిస్టేబుల్ బారాత్
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా మధ్యప్రాశ్చంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనివున్నాయి. ఈ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో పొదుపు పాటించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ పిలుపునకు విశేష ఆదరణ లభిస్తుంది. ప్రముఖుల నుంచి సామాన్యుల వరకు ఇంధన ఆదా కోసం తమ వంతు కృషి చేస్తున్నారు.
తాజాగా ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఓ పోలీసు కానిస్టేబుల్ తన పెళ్లి బారాత్ కోసం వాహనాలను పక్కనబెట్టి ఎడ్లబండ్లను వినియోగించారు. నారాయణ్పుర్ ఎస్పీకి గన్మెన్గా విధులు నిర్వర్తిస్తోన్న కుబేర్ దెహారీకి రెండు రోజుల క్రితం వివాహమైంది. ఈ వివాహ వేడుక నిమిత్తం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వధువు నివాసానికి కుబేర్ కుటుంబం ఎడ్ల బండ్లపై ఊరేగింపుగా వెళ్లింది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ, 'ప్రధాని పిలుపు కేవలం ప్రకటన మాత్రమే కాదు. దేశ ప్రయోజనాల కోసం ఇచ్చిన సందేశం. దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పాటిస్తే ఇంధన ఆదాలో దేశం మరింత బలోపేతమవుతుంది' అని తెలిపారు. కుబేర్ నిర్ణయాన్ని మెచ్చుకుంటూ రాష్ట్రమంత్రి కేదార్ కశ్యప్ ఎక్స్లో ఆయన ఫొటోలను షేర్ చేశారు. 'ప్రధాని పిలుపు గ్రామాలకు కూడా చేరింది. ఎడ్లబండిపై కుబేర్ బారాత్ నిర్వహించుకోవడం అనేది కేవలం పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగం మాత్రమే కాదు.. మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను చాటిచెప్పడమే' అని రాసుకొచ్చారు.
Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ‘పెద్ది’ జూన్ 4న గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కు సిద్ధమవుతుండగా, జూన్ 3న స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని రీతిలో పాన్ ఇండియా ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ను టీమ్ ప్రారంభించింది.
నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగింది
తెలంగాణలో కష్టాల్లో ఉన్న సింగిల్-స్క్రీన్ థియేటర్లను కాపాడటానికి, స్థిర అద్దెల నుండి శాతం ఆధారిత ఆదాయ పంపిణీకి మారాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సునీల్ నారంగ్ వంటి ఎగ్జిబిటర్లను నిర్మాత సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఎగతాళి చేశారు. ఒక టీవీ చర్చలో నారంగ్ ఎదురుదాడి చేస్తూ, వంశీ పేరు ప్రస్తావించకుండా ఆయన శరీరాన్ని కించపరిచేలా విమర్శించారు.
జగపతి బాబు, ఆకెళ్ల వి కృష్ణ కాంబినేషన్ చిత్రం వదలా టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్
Sanjaydath: ది డెవిల్ ఆగమనం - కెడి: ది డెవిల్ ట్రైలర్తో మాస్ హంగామా
అమెజాన్ ప్రైమ్లో దూసుకుపోతోన్న చంద్రహాస్.. బరాబర్ ప్రేమిస్తా
ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటించిన రీసెంట్ హిట్ సినిమా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంతో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా నటించారు. అర్జున్ మహీ ('ఇష్టంగా' ఫేమ్) విలన్గా మెప్పించారు. 'బారాబర్ ప్రేమిస్తా' మూవీని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ సంస్థల మీద గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.