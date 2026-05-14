  Chhattisgarh cop takes bullock-cart baraat after PM Modi's austerity appeal
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (18:51 IST)

ప్రధాని మోడీ పొదుపు మంత్రం - ఎద్దుల బండిపై పోలీస్ కానిస్టేబుల్ బారాత్

అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా మధ్యప్రాశ్చంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనివున్నాయి. ఈ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో పొదుపు పాటించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ పిలుపునకు విశేష ఆదరణ లభిస్తుంది. ప్రముఖుల నుంచి సామాన్యుల వరకు ఇంధన ఆదా కోసం తమ వంతు కృషి చేస్తున్నారు. 
 
తాజాగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఓ పోలీసు కానిస్టేబుల్‌ తన పెళ్లి బారాత్‌ కోసం వాహనాలను పక్కనబెట్టి ఎడ్లబండ్లను వినియోగించారు. నారాయణ్‌పుర్‌ ఎస్పీకి గన్‌మెన్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తోన్న కుబేర్‌ దెహారీకి రెండు రోజుల క్రితం వివాహమైంది. ఈ వివాహ వేడుక నిమిత్తం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వధువు నివాసానికి కుబేర్‌ కుటుంబం ఎడ్ల బండ్లపై ఊరేగింపుగా వెళ్లింది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి.
 
దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ, 'ప్రధాని పిలుపు కేవలం ప్రకటన మాత్రమే కాదు. దేశ ప్రయోజనాల కోసం ఇచ్చిన సందేశం. దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పాటిస్తే ఇంధన ఆదాలో దేశం మరింత బలోపేతమవుతుంది' అని తెలిపారు. కుబేర్‌ నిర్ణయాన్ని మెచ్చుకుంటూ రాష్ట్రమంత్రి కేదార్‌ కశ్యప్‌ ఎక్స్‌లో ఆయన ఫొటోలను షేర్‌ చేశారు. 'ప్రధాని పిలుపు గ్రామాలకు కూడా చేరింది. ఎడ్లబండిపై కుబేర్‌ బారాత్‌ నిర్వహించుకోవడం అనేది కేవలం పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగం మాత్రమే కాదు.. మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను చాటిచెప్పడమే' అని రాసుకొచ్చారు. 
