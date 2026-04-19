కుక్కల బారినపడిన మచ్చల జింక - కాపాడి చంపి వండుకుని ఆరగించిన గ్రామస్థులు
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఓ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ గ్రామంలో కుక్కల బారినపడిన ఓ మచ్చల జింకను గ్రామస్థులు కాపాడారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్ నెలకొంది. మచ్చల జింకను ఎవరైతే కుక్కల బారి నుంచి రక్షించారో వారే ఈ జింకను చంపి వంట చేసుకుని ఆరగించారు. ఈ దారుణం రాయగఢ్ జిల్లాలోని దెలారి గ్రామంలో జరిగింది.
సమీప అడవి నుంచి ఆహారం, నీటి కోసం ఓ మచ్చల జింక దారి తప్పి గ్రామంలోకి వచ్చింది. అది ఊళ్లోకి ప్రవేశించగానే ఓ కుక్కల గుంపు దానిపై దాడి చేసి గాయపరిచింది. ఇది గమనించిన కొందరు గ్రామస్థులు మొదట కుక్కలను తరిమికొట్టి జింకను రక్షించారు. కానీ, ఆ తర్వాత వారి ఆలోచన మారింది. గాయపడిన జింకను చంపి, దాని మాంసాన్ని గ్రామస్థులంతా పంచుకున్నారు.
గ్రామంలోని కొన్ని ఇళ్లలో జింక మాంసం వండుకుని తింటున్నారన్న రహస్య సమాచారం అటవీ శాఖ అధికారులకు అందింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. ఐదు ఇళ్ల నుంచి మాంసం ముక్కలను స్వాధీనం చేసుకుని, ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల కోసం పంపారు.
ఆత్మారామ్ రాథియా, మయారాం రాథియా, హరిచరణ్ సావో సహా ఐదుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, వారు నేరం అంగీకరించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. నిందితులపై వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం, 1972 కింద కేసు నమోదు చేసి, కోర్టులో హాజరుపరచగా వారికి జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు.