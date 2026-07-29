తమిళనాడు మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో చికెన్ బిర్యానీ
పోషకాహారాన్ని మెరుగుపరచడం, విద్యార్థులకు పాఠశాల భోజనాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చడం లక్ష్యంగా, తమిళనాడు ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రతిష్టాత్మక మధ్యాహ్న భోజన పథకం కింద వారానికి ఒకసారి చికెన్ బిర్యానీని ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది.
ఈ ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. దీనికి ఆమోదం లభిస్తే, దేశంలోనే అత్యంత సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న పాఠశాల పోషకాహార కార్యక్రమాలలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన చేర్పు అవుతుంది.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న సాంఘిక సంక్షేమ, మహిళా సాధికారత శాఖతో సంప్రదించి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
మెరుగైన పోషకాహార మద్దతు ద్వారా విద్యార్థుల సంక్షేమ కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేయడానికి, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో హాజరును పెంచడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాల మధ్య ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
ప్రతిపాదిత చికెన్ బిర్యానీ చేర్పు ప్రస్తుత మెనూకు అనుబంధంగా ఉండటంతో పాటు, విద్యార్థులకు వారానికి ఒకసారి ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే భోజనాన్ని అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.