సీఎం విజయ్ ఎఫెక్ట్.. కాశ్మీర్కు పెరుగుతున్న పర్యాటకుల సంఖ్య.. ఎందుకో తెలుసా?
ఉగ్రవాదంతో ఒకప్పుడు అట్టుడికిన అనంతనాగ్కు.. ప్రస్తుతం పర్యాటకుల తాకిడి అధికమవుతోంది. ఇందుకు కారణం ప్రస్తుత తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కారణం. లియో అనే కోలీవుడ్ సినిమాను ఈ ప్రాంతంలో షూట్ చేయడంతో.. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ సినిమా స్పాట్ను సందర్శించే పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.
దక్షిణ కాశ్మీర్లోని అనంతనాగ్ జిల్లాలో ప్రస్తుతం పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇక్కడి సిఫార్ కేఫే తమిళ పర్యాటకులతో కిటకిటలాడుతోంది. ఈ అనూహ్య మార్పునకు కారణం తమిళ సూపర్ స్టార్, ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్.
విజయ్ నటించిన 'లియో' సినిమాలోని కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను ఈ సిఫార్ కేఫేలో చిత్రీకరించారు. షూటింగ్ సమయంలో విజయ్ ఇక్కడికి వచ్చి, స్థానిక స్పెషల్ వంటకం ట్రౌట్ ఫిష్ తిన్నారు. ఈ చిన్న విషయం ఆయన అభిమానులకు పెద్ద విశేషంగా మారింది. ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులకు, విజయ్ ఎక్కడ కూర్చున్నారు, ఏం ఆర్డర్ చేశారనే వివరాలను కేఫే సిబ్బంది నవ్వుతూ వివరిస్తున్నారు.
లియో విడుదల తర్వాత ఈ కేఫే గురించి తెలుసుకున్న అభిమానులు, ముఖ్యంగా తమిళనాడు నుంచి వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి మరీ ఇక్కడికి వస్తున్నారు. కేఫే గోడల నిండా విజయ్ పోస్టర్లు దర్శనమిస్తాయి.
Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడు
సీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.
Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూత
ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్
మెగా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పెద్ట్రైదిలర్ ఈ నెల 18న ముంబైలో గ్రాండ్గా లాంచ్ కానుంది. రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాతో పాటు మూవీ టీమ్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్కి హాజరు కానున్నారు. ట్రైలర్ లాంచ్ తర్వాత భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవ్వడం పక్కా. మేకర్స్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కి భారీగా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు.
Prabhas Update: స్పిరిట్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ పోలీస్ సెట్లో షూట్ మొదలైంది
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ చిత్రాలు వరస లైన్ లో వున్నాయి. ఒక్కో సినిమాను కొద్దిరోజులపాటు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆమధ్య కొద్దిరోజులపాటు ఫౌజీ సినిమా చిత్రీకరించారు. ఆ తర్వాత కల్కి 2 కూడా లైన్ లో వుంది. మరోవైపు సలార్ 2 చిత్రం కూడా చేయాల్సి వుంది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సందీప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా అపశ్రుతి జరగడంలో ఆరోజు షూటింగ్ వాయిదా పడింది.