TVK: నన్ను, టీవీకేని గెలిపించింది వారే.. విజయ్ ప్రకటన
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో టీవీకే విజయం సాధించింది. ఈ విజయానికి చిన్నారులే కారణం అంటూ టీవీకే చీఫ్ విజయ్ అన్నారు. ఈ ఎన్నికల సమరంలో విజేతలు కేవలం తమ పార్టీ మాత్రమే కాదని, ప్రజల హృదయాల్లో పదిలంగా పెరిగిన ప్రజాస్వామ్యం కూడా గెలిచిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గురువారం నాడు, ఇతర పార్టీల మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన తర్వాత, విజయ్ తన తొలి అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేశారు.
రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక దుష్ట సంప్రదాయంగా, పెను ముప్పుగా పరిణమించిన ధన బలాన్ని ప్రజలు లోతుగా పాతిపెట్టారని, తద్వారా రాజకీయాల్లో మార్పు తీసుకురావడంలో టీవీకే ఒక కీలక శక్తి అని నిరూపించారని ఆయన అన్నారు. తన పార్టీకి ఓటు వేసి, ఎంతోమంది అసాధ్యమని భావించిన మార్పును సాకారం చేసిన ఓటర్లకు, అలాగే పార్టీ తరపున సోషల్ మీడియాలో పోరాడిన వర్చువల్ యోధులకు, ఇతర పార్టీ కార్యకర్తలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
పార్టీ ఆవిర్భావ సమయంలో విమర్శల పేరుతో ఎన్నో అవమానాలకు, నిందలకు గురైన తమ పార్టీకి ప్రజలు భారీగా ఓటు వేయడం ద్వారా, ఈ ఎన్నికలు నిజంగానే ఒక విభిన్నమైన ఫలితాన్ని అందించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విజయంలో చిన్నారులదే కీలక పాత్ర అన్నారు. తనపై అభిమానంతో పెద్దలచే వారు ఓటు వేయించారని విజయ్ చెప్పుకొచ్చారు.