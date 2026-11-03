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  4. Citizens Have The Right To Criticise CM, Govt's Duty Is To Protect It: Madras High Court
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (18:57 IST)

ముఖ్యమంత్రులను విమర్శించే హక్కు ప్రజలకు ఉంటుంది : మద్రాస్ హైకోర్టు

court
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (18:57 IST)
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ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ముఖ్యమంత్రులను విమర్శించే హక్కు ప్రజలకు ఉంటుంది అని మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అదేసమయంలో ప్రజలకు ఉన్న అటువంటి హక్కులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి, పోలీసులకు ఉంటుందని తెలిపింది. 
 
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను కించపరిచారనే ఆరోపణలతో డీఎంకే కౌన్సిలర్ సుధపై నమోదైన కేసులో ఆమెకు కోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అదే సమయంలో న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఎన్. రమేశ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రజాస్వామ్యంలో పాలకులను ప్రశ్నించడం, విమర్శించడం, వ్యతిరేకతను తెలియజేయడం పౌరుల ప్రాథమిక హక్కు. రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రభుత్వాన్ని ప్రశంసించడంతో పాటు విమర్శించే స్వేచ్ఛ కూడా ప్రజలకు ఉంటుందని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. 
 
పాలన మారవచ్చు, ముఖ్యమంత్రులు మారవచ్చు, కానీ చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అనే సూత్రం ఎప్పటికీ మారదు. ఓ రాజకీయ నాయకుడి ప్రసంగం పాలకులను అవమానించేలా ఉన్నంత మాత్రాన అది నేరం కాదు. ప్రజల ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రితో సహా ప్రజా జీవితంలో ఉన్న నేతలందరికీ ఉంటుంది. పాలకులు విమర్శలకు అతీతులు కారు’ అని కోర్టు పేర్కొంది. చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికారులుగా పోలీసులు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని కోర్టు పేర్కొంది.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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