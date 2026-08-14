బార్ కౌన్సిల్పై మండిపడిన సుప్రీంకోర్టు సీజే : మీరెవరు జోక్యం చేసుకోవడానికంటూ ఆగ్రహం
హైదరాబాద్ నగరంలోని నల్సార్ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం విషయంలో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(బీసీఐ) వ్యవహరించిన తీరుపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి మీరెవరూ అంటూ ప్రశ్నించారు. ఈ విషయంలో మీరు జోక్యం చేసుకోవద్దని ఆయన హితవు పలికారు. సీజేఐ జోక్యంతో పాటు ఇతర వర్గాల నుంచి తీవ్రవిమర్శలు వెల్లువెత్తడంతో బీసీఐ తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది.
నల్సార్ యూనివర్సిటీస్నాతకోత్సవానికి సీజేఐ హాజరుకావడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొందరు విద్యార్థులు ప్రచారం చేపట్టారు. ఈ విషయాన్ని తీవంగా పరిగణనించి బీసీఐ, విచారణ పూర్తయ్యే వరకు 2026 బ్యాచ్కు చెందిన నల్సార్ గ్రాడ్యుయేట్లను న్యాయవాదులుగా నమోదు చేయవద్దని దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల బార్ కౌన్సిళ్లకు గురువారం ఆదేశాలు జారీచేసింది. పైగా ప్రచారం వెనుక ఉన్న సూత్రధారులు ఎవరో తేల్చేందుకు నివేదిక ఇవ్వాలని నల్సార్ యూనివర్శిటీ ఉపకులపతిని ఆదేశించింది.
అయితే, బీసీఐ చర్యపై సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తీవ్రఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఇది అస్సలు ఆమోదయోగ్యం కాదు. నేను కూడా విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు నిరసనల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నాను. ఇది నాకు, విద్యార్థులకు మధ్య జరగాల్సిన సంభాషణ. ఇందులో జోక్యం చేసుకోవడానికివాళ్లెవరు?' అని ఆయన ఘాటుగా ప్రశ్నించారు. ఈ వివాదంపై వివరణ ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు బీసీఐని ఆదేశించింది. నల్సార్ విద్యార్థులు లేదా అధ్యాపకులపైఎలాంటి శిక్షాత్మక చర్యలు తీసుకోవద్దని స్పష్టం చేసింది.