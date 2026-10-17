అభిజీత్ దీప్కేకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు
బొద్దింక జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేకు శనివారం షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసి, శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేయమని కోరినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
శుక్రవారం కానాట్ ప్లేస్లో సీజేపీ నిర్వహించిన 'లెహ్రా దో త్రివర్ణ' నిరసనలో పాల్గొనేందుకు ఢిల్లీలోని ఝండేవలన్ ప్రాంతంలోని తన ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన కొద్దిసేపటికే దీప్కేను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అక్టోబర్ 10న ఆయన సమర్పించిన శాంతి ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలపై శనివారం ఉదయం ఆయనను అరెస్టు చేశారు. సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు, శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేయమని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
"శాంతి ఒప్పందంలో ఇచ్చిన హామీ ఆధారంగా ఆయనను వదిలిపెట్టాం. మరిన్ని వివరాల కోసం లిఖితపూర్వక ఉత్తర్వుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం," అని ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
ప్రాథమిక హక్కులు, న్యాయ ప్రక్రియను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించారని ఆరోపిస్తూ, దీప్కే అరెస్టు చట్టబద్ధతను సవాలు చేస్తూ, అతడిని తక్షణమే విడుదల చేయాలని స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టును కోరిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేపీ) న్యాయ వ్యవహారాల అధిపతి రత్న సింగ్ చర్యల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.