కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు అభిజీత్ చెంప ఛెళ్లుమనిపించిన దండగుడు (వీడియో)
దేశ వ్యాప్తంగా సంచనం సృష్టిస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు అభిజీత్ దిప్కేపై గుర్తు తెలియని ఓ దండగుడు దాడికి పాల్పడ్డాడు. జైపూర్లో ఈ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు అభిజీత్ రాగా, ఆయన చెంపపై పలుమార్లు కొట్టాడు. ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియో దృశ్యాలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అయితే, భౌతిక దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తిని ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు పట్టుకుని చితకబాది ఆ తర్వాత పోలీసులకు అప్పగించారు. అయితే, ఈ దాడి వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యం, దాడి చేసిన వ్యక్తి ఎవరు తదితర వివరాలు తెలియాల్సివుంది. కాగా, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అన్న ఒక్క చిన్నమాటతో సోషల్ మీడియా నుంచి ఈ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పుట్టుకొచ్చిన విషయం తెల్సిందే.
ఈ పార్టీ ప్రారంభించిన అనతికాలంలోనే ఈ పార్టీకి కోట్లాది మంది యువత సభ్యులుగా చేశారు. ఆ తర్వాత నీట్, సీబీఎస్ఈ వంటి ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన రాజీనామా చేయాలంటూ దేశ వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు శ్రీకారం చుట్టింది. తొలుత ఢిల్లీలో ఆందోళన చేసిన ఈ పార్టీ ఆ తర్వాత బెంగుళూరులో ఆందోళన చేయగా, పలువురు సినీ ప్రముఖులు సైతం మద్దతు పలికారు.
Abhijeet Dipke was slapped by some miscreants during a protest by the Cockroach Janta Party in Jaipur. pic.twitter.com/2gjKfutAVP— Abhishek (@AbhishekSay) June 15, 2026
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