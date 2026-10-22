జైలు నుంచి విడుదలైన కాక్రోచ్ పార్టీ నేతలు - ఆ వెంటనే పోలీస్ నోటీసులు
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు తీహార్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. ఆ వెంటనే పోలీసులు వారికి నోటీసులు ఇచ్చారు. ఇటీవల ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్, కన్నాట్ ప్లేస్ తదితర ప్రాంతాల్లో పోలీసుల అనుమతి లేకుండా ఆందోళనలు, నిరసన కార్యక్రమాలు జరిపిన విషయం తెల్సిందే. ముఖ్యంగా నిషేధాజ్ఞలు అమల్లో ఉన్న రామ్ లీలా మైదానంలో పోలీసుల బ్యారికేడ్లను దాటుకుని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలైన సౌరభ్ దాస్, అశుతోష్ రంకా, అజింక్య షిండేలు ప్రవేశించారు. దీంతో పోలీసులు వారిపై కేసు నమోదు చేసి జ్యూడీషియల్ కస్టడీకి పంపించారు.
ఈ నేపథ్యంలో సీజేపీ నేతలను ఢిల్లీ స్పెషల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు బుధవారం రాత్రి విడుదల చేసింది. దీంతో గురువారం ఆ ముగ్గురు నేతలు తీహార్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. ఆ వెంటనే ఢిల్లీ పోలీసులు వారికి నోటీసులు జారీచేశారు. కేసు విచారణకు మరోమారు హాజరుకావాలని అందులో పేర్కొన్నారు.
కాగా, ఏడు రోజుల పాటు కస్టడీలో ఉన్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు... జంతర్ మంతర్ను నిరసన ప్రదర్శనల ప్రదేశంగా ఉండగా, దీన్ని పోలీసులు తొలగించారు. దీంతో తిరిగి ఆ ప్రాంతాన్ని నిరసన ప్రదేశంగా గుర్తించే వరకు అక్కడ నిరసనలు చేపట్టబోమని వారు లిఖితపూర్వకంగా హామీ ఇచ్చిన విషయం తెల్సిందే.