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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (13:23 IST)

యంగ్ హృతిక్ రోషన్‌లా కనిపించడమే కంగనా కోపానికి కారణం కావచ్చు.. సౌరవ్ దాస్

Kangana Ranaut
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (13:23 IST)
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Kangana Ranaut
పనికి మాలిన వాడు, నిరుద్యోగి అనే బీజేపీ ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత్ వ్యాఖ్యలకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ తనదైన శైలిలో, హాస్యాన్ని జోడించి బదులిచ్చారు. తనపై కంగనా వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగడానికి కారణం, తాను "యువ హృతిక్ రోషన్‌లా కనిపించడమే" కావొచ్చని తన స్నేహితులు అంటున్నారని ఆయన చమత్కరించారు. మీడియా మీట్‌లో సౌరవ్ దాస్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కంగనాపై తనకు వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అభిప్రాయ భేదాలను వ్యక్తిగత దాడులతో కాకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని సౌరవ్ దాస్ సూచించారు. ప్రజాప్రతినిధులు దేశ యువత గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, వారి మాటలు నిరాశతో కూడుకున్నవిగా ఉన్నాయని అన్నారు. 
 
మరోవైపు సౌరవ్ దాస్‌పై కంగనా రనౌత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనపై వ్యాఖ్యలు చేసిన సౌరవ్ దాస్‌పై బీజేపీ ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తాను ఇప్పుడే అతని గురించి గూగుల్‌లో శోధించానని..  అతడి వయసు 28 ఏళ్లు. ఇప్పటికీ తాను విద్యార్థినని చెప్పుకుంటున్నాడు. ఆ వయసులో తనకు రెండు జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి. నటిగా, ఫిలిం మేకర్‌గా, నిరుద్యోగి అయిన అతడికి తన బిజీ ఏంటో అర్థం కాదని కంగనా ఎద్దేవా చేశారు. సౌరవ్ ఏ పనికీ పనికిరాని వ్యక్తని, ముందుగా ఏదైనా నైపుణ్యం నేర్చుకోవడం మంచిదని హితవు పలికారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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