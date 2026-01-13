కదిలే కారులో సామూహిక అత్యాచారం.. ఒకరి తర్వాత ఒకరు..గంటల తరబడి..?
రాజస్థాన్లోని బికనీర్ జిల్లాలో గత వారం కదులుతున్న కారులో 12వ తరగతి చదువుతున్న 17 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నాపాసర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటనపై బాధితురాలి కుటుంబం ఫిర్యాదు చేయడంతో జనవరి 11 వెలుగులోకి వచ్చిందని పోలీసులు చెప్పారు.
ఎస్హెచ్ఓ సుష్మా రాథోడ్ మాట్లాడుతూ, 17 ఏళ్ల బాలిక పాఠశాలకు వెళ్తుండగా, వారిలో ఒకరు న్యాయవాది అయిన ఇద్దరు వ్యక్తులు పాఠశాల సమీపంలో ఆమెను బలవంతంగా తమ కారులోకి ఎక్కించుకున్నారని తెలిపారు. నిందితులు కారులో గంటల తరబడి ప్రయాణిస్తూ, బాలికను బెదిరించి, కదులుతున్న వాహనంలోనే ఒకరి తర్వాత ఒకరు అత్యాచారం చేశారని ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు.
తరువాత, కారు పక్క గ్రామంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, స్థానికులకు కారులో నుండి బాధితురాలి కేకలు వినిపించాయి. వారికి అనుమానం కలిగింది. దాంతో వారు వాహనాన్ని ఆపారు. దీంతో బాలికను కారులోంచి బయటకు నెట్టివేసి, నిందితులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు.
గ్రామస్తులు బాలిక కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించగా, వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆమెను ఇంటికి తీసుకెళ్లారని పోలీసులు తెలిపారు. భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద నాపాసర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసినట్లు గంగాషహర్ సర్కిల్ ఆఫీసర్ హిమాన్షు శర్మ తెలిపారు.
బాలిక వయస్సు 18 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ అని, అయితే నిందితుడి వయస్సు స్పష్టంగా తెలియదని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు ఎవరినీ అరెస్టు చేయలేదని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.