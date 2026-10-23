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  4. Class XI Student Ends Life Over Alleged Caste-Based Harassment for in Tamil Nadu
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (18:36 IST)

Tamil Nadu: కులపరమైన వేధింపులు.. ఇంటర్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య..

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (18:36 IST)
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తమిళనాడులోని పీలామేడులో, పదకొండవ తరగతి చదువుతున్న ఒక విద్యార్థి తన నివాసంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు శుక్రవారం పోలీసులు తెలిపారు. కులపరమైన వేధింపులకు, అవమానాలకు గురికావడమే ఈ ఘటనకు కారణమని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. 
 
ఈ ఘటన అక్టోబర్ 21న జరిగింది. బాధితుడైన విద్యార్థి ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్నాడు. ఈ వేధింపులు సుమారు రెండు నెలల క్రితం తీవ్రస్థాయికి చేరుకున్నాయని, మరణించిన విద్యార్థి తల్లి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. 
 
ఒక స్కాలర్‌షిప్ పథకం కోసం షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థులను ఎంపిక చేసే క్రమంలో, తరగతి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులందరినీ వారి కుల నేపథ్యాన్ని వెల్లడించమని కోరారని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
దీనితో 16 ఏళ్ల బాలుడు, మరికొందరు తాము ఓ వర్గానికి చెందినవారమని చెప్పారు. అయితే, ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత, కొద్ది రోజులకే ఆ బాలుడిని అతని సహవిద్యార్థులు వేధించడం, ఒంటరిని చేయడం, ఎగతాళి చేయడం మొదలుపెట్టారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. 
 
తన ఫిర్యాదులో ఆ బాలుడి తల్లి, తన కుమారుడు పదేపదే ఎదుర్కొంటున్న వేధింపుల గురించి తరగతి ఉపాధ్యాయుడికి, పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్‌కు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదని పేర్కొంది. ఈ మానసిక క్షోభ కారణంగా అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఆమె ఫిర్యాదులో ఆరోపించింది. 
 
పీళమేడు పోలీసులు ప్రిన్సిపాల్, తరగతి ఉపాధ్యాయుడు, బాధితుడి ఇద్దరు సహవిద్యార్థులతో సహా నలుగురిపై ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించినందుకు బీఎన్ఎస్, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలపై చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేసి, తరగతి ఉపాధ్యాయుడిని అరెస్టు చేశారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర ఆది ద్రావిడ, గిరిజన సంఘాల కమిషన్ ఈ మరణంపై కోయంబత్తూరు నగర పోలీస్ కమిషనర్ నుండి నివేదిక కోరింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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