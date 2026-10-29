ఎల్నినో పడగ : భారత్లో మరణ మృదంగం - మార్చి నాటికి 55 వేల మరణాలు
ప్రపంచంపై ఎల్నినో ప్రభావం పడింది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరవు కటకాలు సంభవించనున్నాయి. దీంతో అనేక మంది ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతారని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా ఒకచోట కరవు, ఇంకోచోట వరదలు, తుఫానులు వంటి విపత్తులు విరుచుకుపడుతాయని పేర్కొన్నారు.
నానాటికీ పెరిగిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలను వాతావరణ నిపుణులు దీనిని సూపర్ ఎల్నినో అని పిలుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్నినో హీట్ మోర్టాలిటీ ట్రాకర్ విడుదల చేసిన గణాంకాలు మరింత భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ అసాధారణ వాతావరణ మార్పు వల్ల సాధారణంగా వేసవిలో సంభవించే మరణాల కన్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అదనంగా 3,73,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని, రానున్న ఆరు నెలల్లో ఈ మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, వేడి సంబంధిత మరణాలు ఎక్కువగా ఉండొచ్చని మోర్టాలిటీ ట్రాకర్ నివేదిక హెచ్చరించింది. భారత్పై కూడా ఎల్నినో ప్రభావం గట్టిగానే ఉంటుందని, అక్టోబరు నుంచి మార్చి మధ్యలో 55వేల మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
అత్యధిక మరణాలు మార్చి నెలలోనే నమోదు కావొచ్చని వెల్లడించింది. నైజీరియాలో 56 వేలు, ఇండోనేషియాలో 29 వేలు, బ్రెజిల్లో 19 వేల చొప్పున మరణాలు ఉండొచ్చని పేర్కొంది. 1950 తర్వాత ఈసారే అత్యంత బలమైన ఎల్నినో ఏర్పడిందని, దీని ప్రభావం 2027లోనూ కొనసాగుతుందని ఇప్పటికే ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
ఎల్నినో ప్రభావంతో ప్రాణనష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్ ల్యాబ్ ఈ మోర్టాలిటీ ట్రాకర్ను రూపొందించింది. 'తీవ్రమైన వేడి ప్రభావాలను ముందుగానే గుర్తించడం ఉన్నంతలో మంచి విషయం. దీనివల్ల ప్రజలకు ఎక్కువ ప్రమాదం ఎక్కడ ఉందో గుర్తించి, ప్రాణనష్టం జరగకముందే నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది' అని ఈ ల్యాబ్ సహ వ్యవస్థాపకుడు మైఖెల్ గ్రీన్స్టోన్ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.