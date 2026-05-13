తడబడుతున్న సీఎం విజయ్, నిన్న నియామకం, ఇవాళ రద్దు
ప్రభుత్వాన్ని నడపడమంటే 3 గంటల సినిమా కాదు... చకచకా పరుగులు పెట్టించడానికి. ఉరకలెత్తించే సంతోషం... అంతలోనే షాకిస్తూ నిర్ణయాలు. ఇప్పుడు ఇలాగే వుంది తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పరిస్థితి. ఎందుకంటే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఓ జ్యోతిష్య పండితుడిని తనకు ప్రత్యేక అధికారిగా నియమిస్తూ మంగళవారం నాడు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. అది ఆచరణలోకి రాకమునుపే తెల్లారేసరికి రద్దు అంటూ మరో నిర్ణయం వచ్చేసింది. ఇలా విజయ్ తీసుకుంటున్న తొందరపాటు నిర్ణయాల వ్యవహారం చూస్తుంటే ప్రజల్లో మెల్లగా ఒక చర్చ అయితే బయలుదేరింది. అలవిగాని హామీలను అమలు చేసేందుకు సమయం కావాలని తొలిరోజే చెప్పడంతో ఇక అవి అమలయ్యే అవకాశం లేదని చెప్పకనే చెప్పినట్లయ్యిందనే వాదన కూడా వచ్చేస్తోంది
అదేసమయంలో తొలిరోజు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉయనిధి స్టాలిన్ మాత్రం సనాతన ధర్మాన్ని తమిళనాడు నుంచి తరిమేయాల్సిందేనంటూ మాట్లాడారు. తమిళనాడు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్, మంగళవారం నాడు తమిళనాడు అసెంబ్లీలో సనాతన ధర్మంపై మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజలను విడదీసే సనాతన ధర్మాన్ని తప్పకుండా నిర్మూలించాలి (Sanatana Dharma should be eradicated) అని ఆయన అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ వ్యాఖ్యానించారు. తన పాత వైఖరికే ఆయన కట్టుబడి ఉన్నట్లు ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలపై BJP తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. దీన్ని విషపూరిత ప్రసంగంగా అభివర్ణించింది. తమిళనాడు చిహ్నంలోనే ఆలయ గోపురం ఉందని, ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా మాట్లాడటం సరికాదని బీజేపీ నాయకులు విమర్శించారు. గతంలో కూడా ఆయన సనాతన ధర్మాన్ని డెంగ్యూ, మలేరియాతో పోలుస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద దుమారాన్ని రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు అసెంబ్లీ వేదికగా ఆయన మళ్ళీ అవే వ్యాఖ్యలను పునరుద్ఘాటించడంతో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో అవి ఎటువంటి పరిస్థితులకు దారితీస్తాయన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
