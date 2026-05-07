CM Vijay: ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి విజయ్కి గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అతిపెద్ద పార్టీ అయిన తమను ఆహ్వానించాలనీ, బలాన్ని అసెంబ్లీలో నిరూపించుకుంటామని TVK విజయ్ మరోసారి తమిళనాడు గవర్నరుని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసారు. ఈ మేరకు గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసారు. దీనితో ప్రస్తుతం వున్న రాజకీయ సంక్షోభానికి తెరపడింది. అంతకుముందు తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడీఎంకె చీఫ్ పళనిస్వామి సైతం గవర్నరుతో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో ఆయన ఏం చర్చించారన్నది వెల్లడి కాలేదు.
ఇంకోవైపు మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ మాట్లాడుతూ... విజయ్ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, ఎటువంటి రాజ్యాంగ సంక్షోభం మేము సృష్టించాలని అనుకోవడం లేదు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండా అడ్డుకోవడానికి గవర్నర్కు ఇప్పుడు ఎటువంటి కారణం లేదు. గవర్నర్ కార్యాలయంలో మెజారిటీని నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది అసెంబ్లీ వేదికగా జరగాల్సి ఉంటుంది, అందుకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. అక్కడ ఆయన చూసుకుంటారు. కనుక ఆ పని జరిగేట్లు చూడాల్సి వుంది అని వ్యాఖ్యానించారు.