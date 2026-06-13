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Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (09:03 IST)

కొల్లూరు మూకాంబికా దేవికి 1.6కిలోల వెండి ఖడ్గాన్ని ఇచ్చిన విజయ్

Kollur
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (08:58 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (09:03 IST)
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Kollur
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ శుక్రవారం కర్ణాటకలోని ఉడుపి జిల్లాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ కొల్లూరు మూకాంబికా ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా విజయ్ ఆలయానికి 1.6 కిలోల బరువున్న వెండి ఖడ్గాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. సంప్రదాయ ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని ధరించిన ఆయన, ఆలయం వద్ద గుమిగూడిన భారీ సంఖ్యలో అభిమానుల హర్షధ్వానాల మధ్య ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు.
 
చిరుజల్లులు కురుస్తున్నప్పటికీ, ఆలయంలోకి వెళ్లే ముందు విజయ్ తన మద్దతుదారులను పలకరించడానికి కాసేపు ఆగారు. అంతకుముందు, ఆలయ అధికారులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. సంప్రదాయబద్ధంగా పూర్ణకుంభ స్వాగతంతో ఆహ్వానించారు. ఈ సంప్రదాయ స్వాగత కార్యక్రమం సందర్భంగా ఆయన మణికట్టుకు పవిత్ర దారాన్ని కూడా కట్టారు. 
 
విజయ్ న్యూఢిల్లీ నుండి మంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుని, అక్కడి నుండి నేరుగా కొల్లూరులోని ఆలయ అతిథి గృహానికి వెళ్లారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన తర్వాత, ఆయన ఆలయాన్ని సందర్శించి పూజలు చేశారు.
 
కొల్లూరు మూకాంబికా ఆలయ అధ్యక్షుడు బాబు హెగ్డే విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. విజయ్ పర్యటన సుమారు 20 నిమిషాల పాటు సాగిందని తెలిపారు. విజయ్ ఆలయానికి 1.6 కిలోల బరువున్న వెండి ఖడ్గాన్ని కానుకగా ఇచ్చారని, సాధారణ భక్తుడిలాగే అమ్మవారికి పూజలు చేశారని హెగ్డే పేర్కొన్నారు. 
 
విజయ్ పర్యటన దృష్ట్యా ఆలయ ప్రాంగణంలో, పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిని చూసేందుకు తరలివచ్చిన భారీ సంఖ్యలో భక్తులు, అభిమానుల రద్దీని నియంత్రించడానికి పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు.
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