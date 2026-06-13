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కొల్లూరు మూకాంబికా దేవికి 1.6కిలోల వెండి ఖడ్గాన్ని ఇచ్చిన విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ శుక్రవారం కర్ణాటకలోని ఉడుపి జిల్లాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ కొల్లూరు మూకాంబికా ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా విజయ్ ఆలయానికి 1.6 కిలోల బరువున్న వెండి ఖడ్గాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. సంప్రదాయ ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని ధరించిన ఆయన, ఆలయం వద్ద గుమిగూడిన భారీ సంఖ్యలో అభిమానుల హర్షధ్వానాల మధ్య ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు.
Kollur
చిరుజల్లులు కురుస్తున్నప్పటికీ, ఆలయంలోకి వెళ్లే ముందు విజయ్ తన మద్దతుదారులను పలకరించడానికి కాసేపు ఆగారు. అంతకుముందు, ఆలయ అధికారులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. సంప్రదాయబద్ధంగా పూర్ణకుంభ స్వాగతంతో ఆహ్వానించారు. ఈ సంప్రదాయ స్వాగత కార్యక్రమం సందర్భంగా ఆయన మణికట్టుకు పవిత్ర దారాన్ని కూడా కట్టారు.
విజయ్ న్యూఢిల్లీ నుండి మంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుని, అక్కడి నుండి నేరుగా కొల్లూరులోని ఆలయ అతిథి గృహానికి వెళ్లారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన తర్వాత, ఆయన ఆలయాన్ని సందర్శించి పూజలు చేశారు.
కొల్లూరు మూకాంబికా ఆలయ అధ్యక్షుడు బాబు హెగ్డే విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. విజయ్ పర్యటన సుమారు 20 నిమిషాల పాటు సాగిందని తెలిపారు. విజయ్ ఆలయానికి 1.6 కిలోల బరువున్న వెండి ఖడ్గాన్ని కానుకగా ఇచ్చారని, సాధారణ భక్తుడిలాగే అమ్మవారికి పూజలు చేశారని హెగ్డే పేర్కొన్నారు.
విజయ్ పర్యటన దృష్ట్యా ఆలయ ప్రాంగణంలో, పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిని చూసేందుకు తరలివచ్చిన భారీ సంఖ్యలో భక్తులు, అభిమానుల రద్దీని నియంత్రించడానికి పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు.
Unseen video from today ???? @actorvijay at Mookambika temple pic.twitter.com/aYFEvBE1ee— KERALA VIJAY FANS CLUB (@KVFC_Official) June 12, 2026
Allu Arjun: కేరళలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. హ్యాపీ రీ రిలీజ్
ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా స్టార్ అనే పదం పాపులారిటీ పొందక ముందే చాలా మంది యాక్టర్స్ ఆశించే పాన్ ఆల్ ఇండియా స్థాయి గుర్తింపు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సంపాదించారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల ముందే ఆర్య, హ్యాపీ, బన్నీ, దేశముదురు వంటి సినిమాల మలయాళ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ ద్వారా అక్కడి ప్రేక్షకులతో ఆయకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఏర్పడింది.
Sukku: సుకుమార్, బన్నీ వాస్ నిర్మాతలుగా ప్రియదర్శి కథానాయకుడిగా మూవీ
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T. Gopichand : టి. గోపీచంద్ కొత్త చిత్రం సింగ టైటిల్ ప్రోమో రిలీజ్
టి. గోపీచంద్, మలయాళ నటి అనార్కలి నజర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమాకు సింగ టైటిల్ ఖరారు చేస్తూ గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు ప్రకటించారు. యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ వి వెంకట్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 70ఎంఎం ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ సినిమా టైటిల్తో పాటు ఆయన లుక్ను కూడా రివీల్ చేశారు.
సుత్తి వీరభద్రం, బ్రహ్మి హాస్యభరితమైన బీచ్ ప్రోమోతో అనిల్ రావిపూడి ప్రయోగం
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందిస్తున్న చిత్రం విక్లరీ వెంకటేష్ తో చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా కొనసాగుతోంది. అయితే ప్రతీ క్రాఫ్ట్ లో పరిజ్నానం వున్న అనిల్ సినిమాలకు జంథ్యాల, ఇవివి సత్యనారాయణ చిత్రాలను, వారి శైలిని ఎంచుకుంటుంటారు. తాజాగా ఆ సినిమాలో పాటలకు ట్యూన్ చేయడానికి సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ ను కిడ్నాప్ చేసి సముద్ర తీరం ఇసుకలో పూడ్చిపెట్టి అప్పటి సంథ్యాల సినిమాలోని సుత్తి వీరభ్రదరావు, బ్రహ్మానందాన్ని టార్చెర్ చేసిన సీన్ ను జోడించి.. అనిల్ రావిపూడి పాటలు రాబట్టుకునే కాన్సెప్ట్ తో వీడియో విడుదల చేశారు.
Kiran Abbavaram: దర్శకుడిగా తొలి చిత్రం రియాలిటీ ని ప్రారంభించిన కిరణ్ అబ్బవరం
తెలుగు నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం, తాత్కాలికంగా 'రియాలిటీ' లేదా #KA13 అనే పేరుతో పిలుస్తున్న తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం షూటింగ్ను ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక ఘనమైన పూజ అనంతరం ప్రారంభించారు. పల్లెటూరి జీవితాన్ని, హృద్యమైన భావోద్వేగాలను మేళవించే ఈ భారీ బడ్జెట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ, కథ, స్క్రీన్ప్లే రాస్తూ, నటిస్తున్నారు.