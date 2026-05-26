రైతులకు రుణమాఫీ.. రోజుకు ఐదు సినిమా షోలు.. సీఎం విజయ్
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి, సినీ నటుడు విజయ్ సోమవారం జరిగిన ఉన్నత స్థాయి మంత్రివర్గ సమీక్షా సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు, రైతులకు, సినీ పరిశ్రమకు ఊరటనిచ్చే పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో రైతులు తీసుకున్న పంట రుణాల మాఫీతో పాటు, సినిమా ప్రదర్శనలు, అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదాలు, శాంతిభద్రతలపై సీఎం విజయ్ తనదైన శైలిలో ముద్ర వేశారు.
రాష్ట్రంలోని చిన్న, సన్నకారు రైతులకు భారీ ఉపశమనం కలిగిస్తూ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పంట రుణాల మాఫీని ప్రకటించారు. సహకార బ్యాంకుల ద్వారా రూ.50,000 వరకు పంట రుణాలు తీసుకున్న సన్నకారు రైతులకు రుణాన్ని పూర్తిగా మాఫీ చేయనున్నారు.
రూ.50 వేలకు పైబడి రుణాలు తీసుకున్న రైతులకు 50 శాతం మేర రుణమాఫీ వర్తిస్తుంది. ఈ రుణమాఫీ కేవలం 2025 మే 1 నుండి 2026 ఫిబ్రవరి 28 మధ్యకాలంలో సహకార బ్యాంకుల్లో తీసుకున్న పంట రుణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
సినీ పరిశ్రమలో నెలకొన్న సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా సీఎం విజయ్ ఒక విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో విడుదలయ్యే ప్రతి తమిళ సినిమాకు మొదటి వారం పాటు రోజుకు ఐదు షోలు ప్రదర్శించుకునేలా అనుమతి ఇచ్చారు.
Vaishnavi : ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుండి ప్రియసఖి మెలోడీ గీతం విడుదల
‘ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ చిత్ర బృందం తాజాగా రెండవ గీతం ‘ప్రియసఖి’ని విడుదల చేసింది. ఈ పాట తన భావోద్వేగ లోతు, హాయినిచ్చే అనుభూతితో ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. ప్రేమ అనే భావన చుట్టూ అల్లుకున్న ఈ పాట, ఒక యువకుడు తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి పట్ల మనసులో దాచుకున్న మౌన భావాలను, ఆరాధనను, అనురాగాన్ని అందంగా ఆవిష్కరించింది.
అతని కోసం పెద్ది చిత్రంలో నటించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నా : దివ్యేందు శర్మ
M.M. Keeravani: లవ్ స్టోరీలో ఏడు పాటలు ఉంటాయంటే బ్లాక్ బస్టర్ : ఎంఎం కీరవాణి
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా చెన్నై లవ్ స్టోరీ. అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
మా ఇంటి బంగారం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్: ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని జూన్ 19న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత మాట్లాడుతూ, మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్క అభిమానికి థాంక్స్. నందినీ గారు, రాజ్ గారు ప్రతీ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు.
పెద్ది రామ్చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్
టాలీవుడ్ అగ్రనటుల్లో ఒకరైన రామ్ చరణ్ నియమించుకున్న బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం ఇస్తున్నారట. పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నుంచి గాంబియా దేశానికి చెందిన కెవిన్ రామ్ చరణ్ వెంట వుంటూ భద్రతను చూస్కుంటున్నారు. కాగా ఇతడు ఇటలీ మిడిల్ వెయిట్ ఛాంపియన్ గా రికార్డులు సాధించిన చరిత్ర వుంది. మొత్తమ్మీద అత్యంత పటిష్టమైన బాడీగార్డునే నియమించుకున్నారని చర్చించుకుంటున్నారు. పెద్ది ఐటెం సాంగ్లో శృతి హాసన్తో పాటు జాన్వీ కపూర్ కూడా వున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. నిన్న భోపాల్లో పెద్ది వేడుక జరిగింది