717 ప్రభుత్వ టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలు బంద్.. విజయ్ ఆదేశాలు
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రజా సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా స్థలాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టేషన్లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న 717 ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను రెండు వారాల్లోగా మూసివేయాలని ఆదేశించారు.
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే, ప్రార్థనా స్థలాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టాండ్ల సమీపంలో పనిచేస్తున్న టాస్మాక్ మద్యం దుకాణాలను గుర్తించేందుకు విజయ్ ఒక సర్వే నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. సామాన్య ప్రజల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రార్థనా మందిరాలు, విద్యా సంస్థలు మరియు బస్ స్టాండ్లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న 717 మద్యం విక్రయ దుకాణాలను రెండు వారాల్లోగా మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ప్రస్తుతం, తమిళనాడు రాష్ట్ర మార్కెటింగ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 4,765 మద్యం విక్రయ దుకాణాలు నడుస్తున్నాయి. వీటిలోంచి, ప్రార్థనా మందిరాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టాండ్లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న దుకాణాలను గుర్తించేందుకు ఒక సర్వే నిర్వహించాలని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు.