మంగళవారం, 12 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (11:38 IST)

717 ప్రభుత్వ టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలు బంద్.. విజయ్ ఆదేశాలు

vijay cm
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రజా సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా స్థలాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టేషన్లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న 717 ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను రెండు వారాల్లోగా మూసివేయాలని ఆదేశించారు. 
 
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే, ప్రార్థనా స్థలాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టాండ్‌ల సమీపంలో పనిచేస్తున్న టాస్మాక్ మద్యం దుకాణాలను గుర్తించేందుకు విజయ్ ఒక సర్వే నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. సామాన్య ప్రజల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రార్థనా మందిరాలు, విద్యా సంస్థలు మరియు బస్ స్టాండ్‌లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న 717 మద్యం విక్రయ దుకాణాలను రెండు వారాల్లోగా మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 
 
ప్రస్తుతం, తమిళనాడు రాష్ట్ర మార్కెటింగ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 4,765 మద్యం విక్రయ దుకాణాలు నడుస్తున్నాయి. వీటిలోంచి, ప్రార్థనా మందిరాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టాండ్‌లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న దుకాణాలను గుర్తించేందుకు ఒక సర్వే నిర్వహించాలని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్య

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్యఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన నా సినిమాలన్నింటికంటే చాలా డిఫరెంట్‌గా చూపించారు. త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి పనిచేసిన సినిమా ఇది. తను చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. విక్రమ్ గారు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు డిజైన్ చేశారు అని కథానాయకుడు సూర్య అన్నారు. ఆయన నటించిన తమిళ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడుగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా మే 14న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుతుంది.

మా అన్న సూర్య 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారు.. హీరో కార్తి (Video)

మా అన్న సూర్య 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారు.. హీరో కార్తి (Video)కోలీవుడ్ నటుడు కార్తి తన అన్న సూర్య నటించిన 'వీరభద్రుడు' చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. తన అన్న 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారని, ఆయన తప్ప మరెవరూ ఈ తరహా పాత్రలు చేయలేరని అన్నారు.

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్ర

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్ర

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com