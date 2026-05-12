CM Vijay: జ్యోతిష్యుడు రాధన్ పండిట్కు పట్టం కట్టిన సీఎం విజయ్
Chiranjeevi's Photos: చిరంజీవి ఫొటో లకు నెటిజన్లు ఫిదా - బాబీ సినిమా కోసమే
తాజాగా పూర్తి ఫొటోలను ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో విడుదలచేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరియు డైరెక్టర్ బాబీ (కె.ఎస్. రవీంద్ర) కాంబినేషన్లో వస్తున్న కొత్త సినిమాకు సంబంధించి తాజా అప్డేట్స్ కోసమే ఇలా చేశారని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించాల్సింది. కానీ వాయిదా పడింది. జూన్ లో సినిమా షూటింగ్ వుంటుందని తెలుస్తోంది.
Jayasudha: రమణి కళ్యాణం సినిమా చూశా,మంచి ఫీల్గుడ్ మూవీ : జయసుధ
టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సహజనటి జయసుధ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్లు అద్భుతంగా నటించారు. విజయ్ చాలా ప్యాషన్తో ఈ సినిమాను తీశాడు. ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న సినిమాల్లో కూడా చాలా మంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి. ‘రమణి కళ్యాణం’ కూడా అలాంటి మంచి సినిమా. హీరో, హీరోయిన్లు చాలా నేచురల్గా పెర్ఫార్మ్ చేశారు. మ్యూజిక్ కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. నేను ఈ సినిమా చూశాను. ఇది ఒక మంచి ఫీల్గుడ్ మూవీ. మే 22న ఈ సినిమా విడుదల అవుతోంది. అందరూ థియేటర్స్ లో చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను,
Nani: నేచురల్ నాని ది పారడైజ్ సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాతలు
గత కొన్ని రోజులుగా, ది పారడైజ్ గురించి అనేక నిరాధారమైన పుకార్లు మరియు బాధ్యతారహితమైన ఊహాగానాలు ప్రచారం అవుతున్నట్లు మేము గమనించామని చిత్ర టీమ్ ఓ వివరణ ఇచ్చింది. చిత్రాన్ని మొదటి రోజు నుండే పూర్తి స్పష్టతతో ప్రణాళిక చేసాము, మరియు అనుకున్న విధంగానే సినిమా ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే 100 రోజులకు పైగా షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది, మరియు మిగిలిన షెడ్యూల్ కూడా ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతోంది.
Exhibitors Association: సింగిల్ థియేటర్లు మూతపడుతున్నాయ్ బతికించండి అంటూ ఎగ్జిబిటర్లు ఆవేదన
కాలం మారుతుంది. కానీ తెలుగు సినిమా థియేటర్లలో మార్పు లేదు. అందుకే తమకు అద్దె విధానం స్వస్తి పలికి, పర్సెంటేజీ విధానాాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం వుందని ప్రముఖ ఎగ్జిబిటర్లు మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. ఆంద్ర ప్రదేశ్ లోనూ థియేటర్ల వ్యవస్థ కూడా అద్వాన్నంగా వుంది. అక్కడ కూడా త్వరలో మీటింగ్ లు ఏర్పాటుచేయబోతున్నాం. ఇప్పటికే సింగిల్ థియేటర్లు దాదాపు 94 శాతం క్లోజ్ అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ మూసాపాటలో శ్రీరాములు థియేటర్ల బంద్ అయింది అని ఎస్.వి.కె. పిక్చర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన దిల్ రాజు సోదరుడు శిరీష్ తెలియజేశారు.
Aadi Saikumar : శంబాల కాంబినేషన్ లో యగంధర్ ముని నూతన చిత్రం
ఆది సాయికుమార్ చిత్రం శంబాల తో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, దర్శకుడు యుగంధర్ ముని మరో వినూత్నమైన కథాంశంతో ఓ ప్రయోగం చేయబోతోన్నారు. యుగంధర్ ముని సమర్పణలో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలైన మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు ఆదితో మరో సినిమాని నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి బృందా రవీందర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.