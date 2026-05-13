జ్యోతిష్యుడి నియామకం రద్దు చేసిన సీఎం విజయ్ సర్కార్
తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. ముఖ్యమంత్రి ఓఎస్డీగా తన వ్యక్తిగత జ్యోతిషుడు రిక్కి రాధన్ పండిట్ వెట్రివేల్ నియామకాన్ని రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఆయన నియామకంపై అన్ని పార్టీల నుంచి విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గి ఆ ఉత్తర్వులను రద్దు చేసింది.
రిక్కి రాధన్ పండిట్ వెట్రివేల్ దగ్గర విజయ్ జ్యోతిష సలహాలు తీసుకుంటుంటారు. ఎన్నికలకు ముందే ఆయన టీవీకే విజయాన్ని ఊహించారు. జయలలిత సహా పలువురు ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులకు కూడా ఆయన సలహాలు ఇచ్చేవారు. మంగళవారం ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక విధుల అధికారి (రాజకీయ)గా వెట్రివేల్ను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
అయితే దీనిపై అన్ని పార్టీల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. ఆ విమర్శలపై విజయ్ స్పందిస్తూ.. ఆ నియామకాన్ని పునఃసమీక్షిస్తామని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఓఎస్డీ బాధ్యతల నుంచి వెట్రివేల్ను తప్పిస్తూ విజయ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. బలపరీక్ష అనంతరం ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి.
Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడు
సీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.
Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూత
ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్
మెగా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పెద్ట్రైదిలర్ ఈ నెల 18న ముంబైలో గ్రాండ్గా లాంచ్ కానుంది. రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాతో పాటు మూవీ టీమ్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్కి హాజరు కానున్నారు. ట్రైలర్ లాంచ్ తర్వాత భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవ్వడం పక్కా. మేకర్స్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కి భారీగా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు.
Prabhas Update: స్పిరిట్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ పోలీస్ సెట్లో షూట్ మొదలైంది
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ చిత్రాలు వరస లైన్ లో వున్నాయి. ఒక్కో సినిమాను కొద్దిరోజులపాటు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆమధ్య కొద్దిరోజులపాటు ఫౌజీ సినిమా చిత్రీకరించారు. ఆ తర్వాత కల్కి 2 కూడా లైన్ లో వుంది. మరోవైపు సలార్ 2 చిత్రం కూడా చేయాల్సి వుంది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సందీప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా అపశ్రుతి జరగడంలో ఆరోజు షూటింగ్ వాయిదా పడింది.