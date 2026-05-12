CMOtamilnadu : 24 గంటల్లో 10 లక్షలు పెరిగిన ఇన్స్టా ఫాలోయర్లు
తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంచలన విజయాన్ని సాధించిన సినీ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ పలు సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఆయన క్రేజ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఫలితంగా ఆయన సోషల్ మీడియా ఖాతాలను ఫాలో అయ్యే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.
గతంలో 'సీఎంవో తమిళనాడు' ఇన్స్టా పేజ్కు 4 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 15 లక్షలకు చేరింది. ఎక్స్ ఖాతాకు కూడా 4 లక్షల మంది మాత్రమే ఫాలోవర్స్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు 21 లక్షల మంది అయ్యారు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్న ఫొటోను డీపీగా పెట్టగా 24 గంటల్లోనే దాన్ని 14 లక్షల మంది వీక్షించడం విశేషం. ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు, నాయకులతో సమావేశాలు, ప్రభుత్వ పథకాల ప్రారంభోత్సవాలు వంటి పోస్టులు ప్రజలు చూసేందుకు ఈ పేజీలో ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తుంటారు.
మరోవైపు, తమిళనాడు శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా తన ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, ఆ తర్వాత తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె.స్టాలిన్ తదితరులతో జరిపిన గౌరవపూర్వక సమావేశాల అప్డేట్లను విజయ్ ఈ పేజ్లో పంచుకున్నారు. అలాగే, ప్రభుత్వం తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు, జారీ చేసే కీలక జీవోల వివరాలను కూడా ఇందులో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తమ ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా ఉంటుందని ప్రకటించిన సీఎం విజయ్.. తదనుగుణంగానే ఆయన చర్యలు కూడా ఉంటున్నాయి.