మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By ఠాగూర్

CMOtamilnadu : 24 గంటల్లో 10 లక్షలు పెరిగిన ఇన్‌స్టా ఫాలోయర్లు

తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంచలన విజయాన్ని సాధించిన సినీ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ పలు సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఆయన క్రేజ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఫలితంగా ఆయన సోషల్ మీడియా ఖాతాలను ఫాలో అయ్యే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. 
 
గతంలో 'సీఎంవో తమిళనాడు' ఇన్‌స్టా పేజ్‌కు 4 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్‌ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 15 లక్షలకు చేరింది. ఎక్స్‌ ఖాతాకు కూడా 4 లక్షల మంది మాత్రమే ఫాలోవర్స్‌ ఉండేవారు. ఇప్పుడు 21 లక్షల మంది అయ్యారు. విజయ్‌ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్న ఫొటోను డీపీగా పెట్టగా 24 గంటల్లోనే దాన్ని 14 లక్షల మంది వీక్షించడం విశేషం. ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు, నాయకులతో సమావేశాలు, ప్రభుత్వ పథకాల ప్రారంభోత్సవాలు వంటి పోస్టులు ప్రజలు చూసేందుకు ఈ పేజీలో ఎప్పటికప్పుడు అప్‌లోడ్‌ చేస్తుంటారు.
 
మరోవైపు, తమిళనాడు శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా తన ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, ఆ తర్వాత తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె.స్టాలిన్‌ తదితరులతో జరిపిన గౌరవపూర్వక సమావేశాల అప్‌డేట్‌లను విజయ్‌ ఈ పేజ్‌లో పంచుకున్నారు. అలాగే, ప్రభుత్వం తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు, జారీ చేసే కీలక జీవోల వివరాలను కూడా ఇందులో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తమ ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా ఉంటుందని ప్రకటించిన సీఎం విజయ్.. తదనుగుణంగానే ఆయన చర్యలు కూడా ఉంటున్నాయి. 

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్యఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన నా సినిమాలన్నింటికంటే చాలా డిఫరెంట్‌గా చూపించారు. త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి పనిచేసిన సినిమా ఇది. తను చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. విక్రమ్ గారు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు డిజైన్ చేశారు అని కథానాయకుడు సూర్య అన్నారు. ఆయన నటించిన తమిళ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడుగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా మే 14న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుతుంది.

మా అన్న సూర్య 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారు.. హీరో కార్తి (Video)కోలీవుడ్ నటుడు కార్తి తన అన్న సూర్య నటించిన 'వీరభద్రుడు' చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. తన అన్న 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారని, ఆయన తప్ప మరెవరూ ఈ తరహా పాత్రలు చేయలేరని అన్నారు.

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

