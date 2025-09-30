Cocaine: చెన్నై ఎయిర్ పోర్టులో రూ.35 కోట్ల విలువైన కొకైన్.. నటుడి అరెస్ట్
చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సుమారు రూ.35 కోట్ల విలువైన 3.5 కిలోల కొకైన్ను అక్రమంగా రవాణా చేయడానికి ప్రయత్నించినందుకు ఒక నటుడిని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. దర్యాప్తు సంస్థల ప్రకారం, ఈ నిషిద్ధ వస్తువులను గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుండి కంబోడియాలో నటుడు అందుకున్నట్లు చెప్పుకుంటున్న ట్రాలీలో దాచిపెట్టి, చెన్నై విమానాశ్రయంలో ఎవరికైనా అందించాలని సూచనలు ఉన్నాయి.
అయితే, కస్టమ్స్- డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ) అధికారులు ఈ మాదకద్రవ్యాలను ముంబై లేదా ఢిల్లీ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పంపిణీ చేయడానికి ఉద్దేశించినవిగా అనుమానిస్తున్నారు. ఇక్కడ మాదకద్రవ్యాల సిండికేట్లు పనిచేస్తాయి. అరెస్టయిన నటుడి చరిత్రను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.