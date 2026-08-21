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  4. Cockroach Janata Party co-convenor Ashutosh Ranka and other party workers were chased away by locals
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (16:50 IST)

బొద్దింక జనులను ఎగేసుకున్న స్థానిక జనం, బురదలో పడేసి కుమ్మేసారు, వీడియో

Ashutosh Ranka and other party workers were chased away
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (16:55 IST)
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దేశ వ్యాప్తంగా పాఠశాలలు దారుణ స్థితిలో వున్నాయనీ, వాటిని ఉద్ధరింపజేస్తామంటూ బొద్దింక జనతా పార్టీకి చెందిన దిప్కె, రంకా తదితరులు జంతర్ మంతర్ ఇచ్చిన కిక్కుతో సాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆమధ్య దిప్కే మహారాష్ట్రలోని ఓ పాఠశాలకు వెళ్లి స్కూల్లో కిటికీలు సరిగ్గా లేవనీ, ఇతర సదుపాయాలు లేవనీ, వాటిని అందించడంలో ప్రిన్సిపాల్ విఫలమయ్యారు కనుక తక్షణమే రాజీనామా చేయాలంటూ డిమాండ్ చేసారు. ఇట్లాగే ఇతరచోట్ల కూడా సిజెపికి చెందినవారు మాట్లాడారు.
 
ఈ విషయంపై ప్రజల నుంచి తిరుగుబాటు వస్తోంది. ఈ నేపధ్యంలో రాజస్థాన్ లోని ఓ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్లి అక్కడ పరిస్థితులపై నిలదీసేందుకు ప్రయత్నించిన అషుతోష్ రంకాను స్థానికులు అడ్డుకున్నారు. అతడితోపాటు అతడి బృందాన్ని పరుగులుపెట్టించారు. పలువురిని బురదలో పడేసి మట్టగించారు. అభంశుభం తెలియని విద్యార్థినీవిద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులను ఇబ్బందిపెట్టే అధికారం మీకు ఎవరు ఇచ్చారంటూ స్థానికులు వీరిని అడ్డగించి తరిమి తరిమి కొట్టారు. రంకా బృందం వారి వాహనాల వెంటపడటంతో అంతా అక్కడ నుంచి పారిపోయారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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