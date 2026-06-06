జంతర్ మంతర్ వద్ద కామెడీ పీస్లా మారిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసన? వీడియో చూడండి
పేపర్ పులి అంటాం కదా... అచ్చం అలాగే వున్నట్లుంది కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవహారం అనే వ్యాఖ్యలు వినబడుతున్నాయి. నీట్ పేపర్ లీక్, సీబీఎస్ఇ ఓఎస్ఎం వ్యవస్థలో అవకతవకలపై జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన చేపట్టిన కాక్రోచ్ పార్టీకి హాజరైన వారు ఒకింత వింతగా అనిపించినట్లు చెబుతున్నారు.
ముఖాలకు బొద్దింక పోస్టర్లు ధరించారు. ఎక్కడబడితే అక్కడ రీల్స్, షార్ట్ వీడియోస్ తీసుకునే పనిలో మునిగిపోయారు. విచిత్ర వేషధారణతో కొంతమంది కనిపించారు. ఈ నిరసనలకు మేము కూడా హాజరవుతామంటూ చెప్పిన పెద్ద తలకాయలు ఎక్కడా కనిపించలేదు. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం బొద్దింక జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసనలపై సెటైర్లు పేలుతున్నాయి.
బొద్దింకలు సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే మ్యాజిక్ చేయగలవు, నేల మీదకి వస్తే భూమిలో దాక్కుంటాయి తప్పించి నేల మీదకి వచ్చి పోరాడలేవు అంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు. సీజేపి వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు వేలమంది యువత అయితే నిరసన తెలిపేందుకు వచ్చారు. అభిజీత్ తన చేతిలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ జీవిత చరిత్రను చేతితో పట్టుకుని కనిపించారు.
क्रांतिकारी बहोत ही क्रांतिकारी.....— Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) June 6, 2026
अब आएगी क्रांति,
Jantar Mantar is now Best Spot For Reel And Content #cocroachjantaparty #cjp_पार्टी #CongAAPkeCockroach pic.twitter.com/2JDexMcgcQ
త్రిషతో కలిసి అప్పుడు పెళ్లికి.. ఇప్పుడు అజిత్ ఇంటికి విజయ్.. ఇది అవసరమా? (video)
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించారు. గతంలో ఓ పెళ్లి వేడుకలో మ్యాచింగ్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన త్రిష- విజయ్.. ప్రస్తుతం హీరో అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రముఖ నటుడు అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయనను పరామర్శించడానికి విజయ్, త్రిష కలిసి వెళ్లారు. ఒకే కారులో ట్రావెల్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. చెన్నై ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్లోని అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనను పరామర్శించారు. మోహిని మణి భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పించారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఆయన వెంటే ఉన్నారు. త్రిష కూడా అజిత్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అయితే విజయ్ ఎక్కడికెళ్లినా త్రిషను వెంటబెట్టుకుని వెళ్లడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. త్రిషను ఐరన్ లెగ్గా ఏకిపారేస్తున్నారు.
సమాజంలో జరిగే విషయాలక సినిమాలతో ముడిపెట్టొద్దు : అనసూయ
సినిమా అనేది ఒక కల్పిత కథ అని, దానికి సినిమాకు ముడిపెట్టొద్దని ప్రముఖ యాంకర్, సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. అలాగే, సమాజంలో జరిగే ఏ ఒక్క విషయాన్ని సినిమాకు ముడిపెట్టవద్దని ఆమె కోరారు. తన సోషల్ మీడియా వేదికగా చిత్రంగంపై బాధ్యత, సృజనాత్మక స్వేచ్ఛ గురించి ఆమె ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అందులో అనేక అంశాలను ఆమె ప్రస్తావించారు.
సోదరి ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబస్టీన్కు కారు కూడా ఇవ్వని కత్రినా, ఆటోలో తిరుగుతున్నారు, వీడియో
విదేశం నుంచి తన సోదరి కత్రినా కైఫ్ను కలుసుకునేందుకు ఆమె చెల్లలు ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబాస్టీన్ వచ్చారట. ఐతే వారు ముంబైలో పలుచోట్ల తిరిగేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపించారట. మరి అంతటి ఆసక్తి వున్నప్పుడు వారికి నచ్చిన ప్రాంతాలు ఏమిటో చూపించాల్సిన బాధ్యత కత్రినాకి వుంది కదా. ఐతే కత్రినా కైఫ్ మాత్రం తన సోదరసోదరీమణుల కోసం కనీసం కారు కూడా అరేంజ్ చేయలేదట. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నగరంలో తిరిగి చూసి రండి అని చెప్పిందంట కానీ కారు మాత్రం ఇవ్వలేదట. దానితో వాళ్లిద్దరూ ఆటో మాట్లాడుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లారట.
A.R Rahman: అట్టారీ సరిహద్దులో BSF జవాన్లకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీత నివాళి
Ayesha: అందంతో పాటు పర్ ఫార్మెన్స్ తో అలరించేలా సుధీర్స్ జోకర్ లో అయేషా
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "సుధీర్స్ జోకర్". బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం కాబోతోంది. ఈ చిత్రంలో అభిరామి, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.