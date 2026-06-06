  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Cockroach Janata Party protest LIVE UPDATES: Permission granted for Jantar Mantar protest till 5 pm
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 6 June 2026 (13:03 IST)

మేక్ ఇన్ ఇండియా అడిగితే లీక్ ఇన్ ఇండియా ఇచ్చారు : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ

cjp protest
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (13:00 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (13:03 IST)
google-news
దేశంలోని యువత మేక్ ఇన్ ఇండియా అడిగితే కేంద్రంలోని పెద్దలు లీక్ ఇన్ ఇండియా ఇచ్చారని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) అన్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్, సీబీఎస్ఎసా, సీయూఈటీ, ఎస్ఎస్సీ, జీడీ పరీక్షల అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణం రాజీనామా చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్‌తో సీపీజే డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళకు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెల్సిందే. ఇందుకోసం సీజీపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే అమెరికా నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఆయన భారీ భద్రత నడుమ ఢిల్లీ విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వస్తున్న దృశ్యాలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
కాగా, నీట్ పేపర్ లీక్‌, సీబీఎస్‌ఈ ఓఎస్‌ఎం వ్యవస్థలో అవకతవకల నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనలను చేపడుతోంది. సీజేపీ వ్యవస్థాకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే ఇచ్చిన పిలుపుమేరకు వేలాదిమంది యువత నిరసన వేదిక వద్దకు తరలివచ్చారు. 'ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి', 'మేము మేక్‌ ఇన్ ఇండియా అడిగితే.. మీరు లీక్ ఇన్ ఇండియా ఇచ్చారు' అని నినాదాలు చేశారు.
 
జూన్‌ 6వ తేదీ జంతర్‌ మంతర్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం ఉంటుందని కొన్ని రోజుల క్రితం అభిజీత్ పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో పాల్గొనేందుకు అమెరికాలోకి బోస్టన్ నుంచి అతడు ఢిల్లీకి వచ్చారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ జీవిత చరిత్రను చేత్తో పట్టుకొని కనిపించారు. ఈ నిరసనలకు అనుమతి ఇచ్చిన ఢిల్లీ పోలీసులు.. ఎలాంటి అవాంచనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా వేదిక వద్ద భారీ భద్రత ఏర్పాటుచేశారు. అలాగే మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంబాజీనగర్‌లోని అతడి నివాసం వద్ద భద్రతను మోహరించారు. 
About Writer
ఠాగూర్

A.R Rahman: అట్టారీ సరిహద్దులో BSF జవాన్లకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీత నివాళి

A.R Rahman: అట్టారీ సరిహద్దులో BSF జవాన్లకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీత నివాళిపద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత, రెండుసార్లు అకాడమీ అవార్డు మరియు గ్రామీ అవార్డు విజేత అయిన సంగీత దర్శకుడు రెహమాన్, దేశాన్ని కాపాడటానికి తమ జీవితాలను అంకితం చేసిన బీఎస్ఎఫ్ ధైర్యవంతులైన పురుషులు, మహిళలకు నివాళులర్పిస్తూ అటారీ సరిహద్దు వద్ద ప్రదర్శన ఇవ్వనున్నారు.

Ayesha: అందంతో పాటు పర్ ఫార్మెన్స్ తో అలరించేలా సుధీర్స్ జోకర్ లో అయేషా

Ayesha: అందంతో పాటు పర్ ఫార్మెన్స్ తో అలరించేలా సుధీర్స్ జోకర్ లో అయేషాసుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "సుధీర్స్ జోకర్". బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం కాబోతోంది. ఈ చిత్రంలో అభిరామి, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Vijay Deverakonda: వంద రోజుల షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి

Vijay Deverakonda: వంద రోజుల షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా "రణబాలి" సినిమా రూపొందుతోంది. విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు.

మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్

మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌ను ఉద్దేశించి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌కు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చురుకుగా ఉండే ప్రకాష్ రాజ్.. సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడిస్తుంటారు. తాజాగా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు పెట్టిన పోస్ట్‌పై ప్రకాశ్ రాజ్‌ స్పందించారు. నాయకుడికి అన్నీ తెలుసని ఆయన మాటే శాసనం అని నాగబాబు పోస్ట్‌ పెట్టారు. నాయకుడి మాటను అనుసరించాలని కోరారు. ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ పవన్‌ ఫొటోను పంచుకున్నారు.

Varanasi: వారణాసి కథ కల్కి తరహాలో వుండే ఆసక్తికర కథనమా?

Varanasi: వారణాసి కథ కల్కి తరహాలో వుండే ఆసక్తికర కథనమా?మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న సినిమా వారణాసి. ఆమద్య విడుదలచేసిన గ్లింప్స్ లో పురాణాలు ఇతిహాసాల నేపథ్యంగా వుంటోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ ఒకవైపు విజువల్ వర్క్ మరోవైపు జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా నుంచి కేవలం ఒక కాన్సెప్ట్ టీజర్ ని విడుదల చేసి రాజమౌళి భారీ లెవెల్ అంచనాలు సెట్ చేశారు.