  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Cockroach Janta Party Gets Over 6 Million Instagram Followers
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 21 May 2026 (12:09 IST)

కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి విశేష స్పందన... ఇన్‌స్టాలో 66 లక్షల పైగా ఫాలోవర్లు

cocroch janata party
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 21 May 2026 (12:07 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (12:09 IST)
google-news
సోషల్ మీడియా ఎపుడూ ఏది ట్రెండ్ అవుతుందో చెప్పడం కష్టసాధ్యంగా మారింది. తాజాగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అనే సెటైరికల్ వెబ్‌సైట్ ఇంటర్నెట్‌లో సంచలనంగా మారింది. కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ వెబ్‌సైట్‌కు సంబధించిన ఇన్‌స్టా పేజీ కొన్ని రోజుల్లోనే ఏకంగా 66 లక్షల మందికిపై ఫోలోయర్లు వచ్చేశారు. 
 
అభిజిత్ డిప్కే అనే వ్యక్తి ఈ వెబ్‌సైట్‌ను రూపొందించారు. ఆయన తనను తాను కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడుగా అభివర్ణించుకున్నారు. యువత చేత, యువత కొరకు, యువత యొక్క రాజకీయ వేదిక అనేది ఈ పార్టీ నినాదంగా ఇన్‌స్టా, ఎక్స్ ‌ఖాతాల్లో పేర్కొన్నారు. ఇదంతా కేవలం వ్యంగ్యం మాత్రమేనని, వెబ్‌సైట్‌లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. పార్టీలో చేరాలనుకునే వారి కోసం ఒక ఫారమ్ కూడా అందుబాటులో ఉంచడం గమనార్హం. 
 
ప్రస్తుతం ఈ పేజీలో సుమారు 50 వరకు ఫోటోలు, వీడియోలు రీల్స్ ఉన్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలతో పోలిస్తే ఈ సెటైరికల్ పేజీ ఫాలోయర్ల సంఖ్య ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఇన్‌స్టాలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి 1.9 మిలియన్లు, బీజేపీకి 8.7 మిలియన్లు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 13.3 మిలియన్ల ఫాలోయర్లు ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ సెటైరికల్ పేజీకి ఇంత తక్కువ సమయంలో ఈ స్థాయిలో ఆదరణ లభించడం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
About Writer
ఠాగూర్

Nagababu: నా స్మృతివనం శంకుస్థాపన చేయి అంటూ భావోద్వేగానికి గురయిన నాగబాబు

Nagababu: నా స్మృతివనం శంకుస్థాపన చేయి అంటూ భావోద్వేగానికి గురయిన నాగబాబుఆస్తులను మించిన ఆత్మీయులను సంపాదించుకున్న మహనీయులు, ఆయన మా తెలుగువాడని, ప్రతి తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునేంత గొప్ప కవి శ్రీ చెంబోలు (సిరివెన్నెల) సీతారామశాస్త్రి గారు అని రాష్ట్ర శాసనమండలి సభ్యులు కె. నాగబాబు స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి నియోజకవర్గం గాంధీనగర్‌లో రూ.39.70 లక్షల జీ.వీ.ఎం.సీ. నిధులతో, అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు కొణతాల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించతలపెట్టిన 'సిరివెన్నెల స్మృతివనం'కు శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు గారు చేతుల మీదుగా బుధవారం శంకుస్థాపన చేశారు.

manchu manoj: డేవిడ్ రెడ్డి కాదు రాక్షస రెడ్డి అన్న బ్రిటీషర్స్ ఎందుకంటే...

manchu manoj: డేవిడ్ రెడ్డి కాదు రాక్షస రెడ్డి అన్న బ్రిటీషర్స్ ఎందుకంటే...మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఈ దసరా పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్‌ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్‌తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్‌కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.

Mega brothers: మెగా బ్రదర్స్ కలయికగా చిరంజీవి మెగా158 సినిమా ప్రారంభోత్సవం

Mega brothers: మెగా బ్రదర్స్ కలయికగా చిరంజీవి మెగా158 సినిమా ప్రారంభోత్సవంనేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్‌ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.

'మెగా 158' ప్రారంభం... అన్న సినిమాకు క్లాప్ కొట్టిన తమ్ముడు

'మెగా 158' ప్రారంభం... అన్న సినిమాకు క్లాప్ కొట్టిన తమ్ముడుమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించే 158వ చిత్రం గురువారం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈ పూజా కార్యక్రమానికి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టారు. బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమం గురువారం ఎంతో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది.