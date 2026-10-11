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  4. Cockroach Party Leaders Slam Modi, Amit Shah After Delhi Protest Crackdown
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 11 October 2026 (16:08 IST)

సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కోసం ప్రజలతోనే యుద్ధమా : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ

cjp leader
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (16:08 IST)
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దేశ పాలకులపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు మరోమారు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఢిల్లీ పోలీసులు బలవంతంగా విమానంలోకి ప్రవేశించి తమను కిడ్నాప్‌ చేశారని కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ ప్రతినిధి సౌరవ్‌ దాస్‌ ఆరోపించారు. ఆ సమయంలో తమకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వలేదని, తమ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారని, న్యాయవాదిని సంప్రదించేందుకు కూడా అనుమతించలేదని తెలిపారు. ఆదివారం విడుదలైన అనంతరం ఢిల్లీలో సీజేపీ ప్రతినిధులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
 
సౌరవ్‌ దాస్‌ మాట్లాడుతూ.. దేశంలో భయానక వాతావరణం సృష్టించారని, ఇదంతా కేవలం ఒక వ్యక్తిని కాపాడేందుకు జరుగుతోందని విమర్శించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ను రక్షించే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ఈ పోరాటంలో తాము వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేశారు. 
 
ఢిల్లీలో శనివారం ఎమర్జెన్సీ తరహా పరిస్థితులు కనిపించాయని సీజేపీ నేత అశుతోష్‌ రాంకా విమర్శించారు. రైళ్లు, ఇంటర్నెట్‌ సేవలు నిలిపివేసి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టారన్నారు. 'గతంలో ఎమర్జెన్సీ గురించి విన్నాం.. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూశాం. జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ను కాపాడేందుకు మోడీ, అమిత్‌ షా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆయన్ను కాపాడేందుకు దేశ ప్రజలతోనే యుద్ధం చేస్తున్నారు' అని వ్యాఖ్యానించారు.
 
ఢిల్లీలో శనివారం నాటి నిరసనలకు సంబంధించి 20 కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. భద్రతా సిబ్బందిపై దాడి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను వారి విధులు నిర్వర్తించకుండా అడ్డుకోవడం వంటి ఆరోపణలపై కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపారు. 
 
అదేవిధంగా విద్యార్థులపై దాడి, మహిళలను దుర్భాషలాడటం వంటి అభియోగాలపై అదుపులోకి తీసుకున్న నలుగురు వ్యక్తులపైనా కేసు నమోదు చేసినట్లు చెప్పారు. శనివారం నాటి ఘటనల్లో 15 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బంది గాయపడ్డారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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