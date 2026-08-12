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  4. Cockroaches gathering in Public Garden: Locals complain to Delhi police
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Wednesday, 12 August 2026 (22:30 IST)

బొద్దింకలు పబ్లిక్ గార్డెన్‌లో మీట్ అవుతున్నాయి: ఢిల్లీ పోలీసులకు స్థానికులు ఫిర్యాదు, వీడియో

Delhi Police
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (22:30 IST)
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CJP... బొద్దింక జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దిప్కె ఢిల్లీలో ఓ మీటింగు హాలులో వాలంటీర్లతో సమావేశం నిర్వహించాలని ప్రయత్నించినట్లు తెలిపాడు. ఐతే హాలు వారు తాము మీటింగుకి హాలును అద్దెకి ఇవ్వబోమని తేల్చేసారట. దీనికి కారణం భాజపాయేనని అభిజిత్ ఆరోపించాడు. ఇదిలావుంటే... హాలు దొరకలేదు కనుక పబ్లిక్ గార్డెన్లో సమావేశమయ్యేందుకు వాలంటీర్లు నిర్ణయించుకున్నారు.
 
ఈ క్రమంలో వారంతా పబ్లిక్ గార్డెన్లో హాజరవుతున్న క్రమంలో స్థానికులు ఇది గమనించి వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. పబ్లిక్ గార్డెన్లో బొద్దింకలు సమావేశమవుతున్నాయని వారు చేసిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అనుమతి లేకుండా ఇక్కడ సమావేశం ఎలా నిర్వహిస్తారంటూ వారిని అక్కడి నుంచి తరిమివేసారు. మొత్తమ్మీద బొద్దింక జనతా పార్టీకి సమావేశమయ్యేందుకు చోటు కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి నెలకొన్నది.
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ఐవీఆర్
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