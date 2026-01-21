బరువు తగ్గాలనుకుంది.. ఆ మందు తిని ప్రాణాలు కోల్పోయింది...
బరువు తగ్గాలనుకున్న ఓ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. సోషల్ మీడియా వీడియోలో సూచించినట్లుగా, స్థానిక దుకాణంలో కొనుగోలు చేసిన బోరాక్స్ అనే పదార్థాన్ని వాడిన తర్వాత ఒక మొదటి సంవత్సరం కళాశాల విద్యార్థిని మరణించిందని పోలీసులు తెలిపారు.
వివరాల్లోకి వెళితే..సెల్లూరులోని మీనాంబాల్పురం, కామరాజ్ క్రాస్ స్ట్రీట్కు చెందిన రోజువారీ కూలీ వేల్ మురుగన్ (51) మరియు విజయలక్ష్మి దంపతుల కుమార్తె అయిన కలైయరసి (19), నరిమేడులోని ఒక ప్రముఖ ప్రైవేట్ మహిళా కళాశాలలో చదువుతోందని వారు తెలిపారు. కాస్త అధిక బరువు ఉన్న ఆమె, తరచుగా బరువు తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాల కోసం వెతుకుతూ ఉండేది.
గత వారం, ఆమె కొవ్వును కరిగించి శరీరాన్ని సన్నగా మార్చే బోరాక్స్ అనే శీర్షికతో ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానెల్లో ఒక వీడియోను చూసింది. జనవరి 16న, థెర్ముట్టి, కీళమాసి వీధి సమీపంలోని ఒక నాటు మందుల దుకాణంలో ఆ పదార్థాన్ని కొనుగోలు చేసిందని పోలీసులు తెలిపారు. జనవరి 17న, ఆమె వీడియోలో చూపిన విధంగా దానిని సేవించింది.
వెంటనే వాంతులు, విరేచనాలు మొదలయ్యాయి. ఆమె తల్లి వెంటనే మునిసాలైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి ఆమెను తీసుకువెళ్లింది. అక్కడ ఆమెకు చికిత్స అందించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఆ సాయంత్రం, లక్షణాలు మళ్లీ కనిపించాయి. సమీపంలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన తర్వాత, ఆమె తీవ్రమైన కడుపునొప్పితో బాధపడింది.
రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో, తీవ్రమైన వాంతులు, విరేచనాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. పొరుగువారు ఆమెను ప్రభుత్వ రాజాజీ ఆసుపత్రికి తరలించడంలో సహాయపడ్డారని, అయితే మార్గమధ్యలోనే వైద్యులు ఆమె మరణించినట్లు ప్రకటించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె మృతదేహానికి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. సెల్లూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.