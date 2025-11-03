College student: కళాశాల విద్యార్థినిని కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో ఒక యువ కళాశాల విద్యార్థినిని ముగ్గురు వ్యక్తులు అపహరించి అత్యాచారం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ సంఘటన ఆదివారం రాత్రి ఆలస్యంగా జరిగింది. బాధితురాలు విమానాశ్రయం సమీపంలోని ఖాళీ స్థలంలో నగ్న స్థితిలో కనిపించి, తీవ్ర గాయాలపాలైంది. ఆపై స్థానికులు ఆమెను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వెనుక ఉన్న ఏకాంత ప్రాంతంలో రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ఈ భయంకరమైన సంఘటన జరిగింది.
నగరంలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో డిగ్రీ చదువుతున్న ఆ విద్యార్థిని ఆపి ఉంచిన కారులో కూర్చుని వినీత్ అనే తన స్నేహితుడితో మాట్లాడుతుండగా.. అకస్మాత్తుగా, ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాహనం వద్దకు వచ్చి వినీత్పై దాడి చేసి, ఆ యువతిని బలవంతంగా చీకటిలోకి లాక్కెళ్లారు.
ఆ వ్యక్తులు ఆమెపై వరుసగా అత్యాచారం చేసి, అక్కడి నుండి పారిపోయారని, ఆమె గాయపడి షాక్కు గురైందని ఆరోపించారు. దుండగులను ప్రతిఘటించే ప్రయత్నంలో తీవ్ర గాయాలపాలైన వినీత్, పీలమేడు పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకుని అధికారులకు సమాచారం అందించగలిగారు.
సీనియర్ అధికారుల నేతృత్వంలోని పోలీసు బృందం వేగంగా చర్య తీసుకుని సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించింది. ముందస్తుగా గాలింపు తర్వాత, సమీపంలోని ఖాళీ స్థలంలో బాధితురాలు అపస్మారక స్థితిలో, బట్టలు లేకుండా పడి ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఆమెను వెంటనే రక్షించి, ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ ఆమెకు చికిత్స జరుగుతోంది. ఆమె పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు, కానీ ఆమె తీవ్ర గాయాలతో ఉంది. వినీత్ను వైద్య సంరక్షణ కోసం కోయంబత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి కూడా తరలించారు.
ఇంతలో, పీలమేడు పోలీసులు కిడ్నాప్, సామూహిక అత్యాచారానికి సంబంధించిన సెక్షన్లతో సహా భారత శిక్షాస్మృతిలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
సీనియర్ పోలీసు అధికారులు ఆసుపత్రిని సందర్శించి బాధితురాలి కుటుంబానికి త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు నేరస్థలం నుండి ఆధారాలు సేకరించారు. ఈ దారుణమైన దాడి నివాసితులలో విస్తృత ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది, నేరస్థులకు కఠినమైన శిక్ష విధించాలని మహిళా హక్కుల సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.