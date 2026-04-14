2026 తమిళనాడు ఎన్నికలు: పోలింగ్ కేంద్రాలతో రంగుల కోడింగ్ విధానం

ఓటర్ల రాకపోకలను సులభతరం చేయడం, గందరగోళాన్ని తగ్గించడం లక్ష్యంగా, మొట్టమొదటిసారిగా రాబోయే ఎన్నికల కోసం చెన్నైలోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలోని పోలింగ్ కేంద్రాలకు రంగుల కోడింగ్ను కేటాయించనున్నారు. ఒకే ప్రాంగణంలో అనేక బూత్లు ఉండే పెద్ద పోలింగ్ కేంద్రాలలో, ఈ చర్య రాకపోకలను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తూ, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జె. కుమారగురుబరన్ మాట్లాడుతూ, పదికి పైగా బూత్లు ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాలలో ఈ రంగుల కోడింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తామని తెలిపారు. "సైన్బోర్డులు, స్పష్టంగా గుర్తించబడిన రంగుల మార్గాలు ఓటర్లను నేరుగా వారికి కేటాయించిన బూత్లకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి, తద్వారా వారు గందరగోళం, ఆలస్యాన్ని నివారించగలరు" అని ఆయన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
అధిక సంఖ్యలో పట్టణ ఓటర్లు ఉన్న చెన్నైలో, 1,197 పోలింగ్ కేంద్రాలలో 4,085 పోలింగ్ బూత్లు విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రాలలో చాలా వరకు, ముఖ్యంగా పాఠశాలలు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలు, ఒకే చోట పెద్ద సంఖ్యలో బూత్లను కలిగి ఉంటాయి. దీనివల్ల తరచుగా రద్దీ ఏర్పడి, ఓటర్లకు దారి కనుక్కోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
కొత్త వ్యవస్థలో భాగంగా, ఒకే ప్రాంతంలోని నిర్దిష్ట బూత్లకు వేర్వేరు రంగులు కేటాయించబడతాయి. ఉదాహరణకు, పురసవాక్కంలోని నమ్మాళ్వార్పేట్ చెన్నై హైస్కూల్లో, ఓటర్లను వేర్వేరు బ్లాక్లకు మళ్లించడానికి ఫుట్పాత్లకు ఇప్పటికే ఆకాశ నీలం, గులాబీ, పిస్తా పచ్చ వంటి రంగులు వేశారు.
ఈ దృశ్య సంకేతాలకు తోడుగా, ప్రాంగణంలో వ్యూహాత్మకంగా సైన్బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తారు. అధిక జనసాంద్రత గల పోలింగ్ కేంద్రాలలో ఈ చొరవ చాలా కీలకమని అధికారులు తెలిపారు.
నియోజకవర్గంలోని ఒక పాఠశాలలో, దాదాపు 9,000 మంది ఓటర్ల కోసం 16 పోలింగ్ బూత్లు ఉన్నాయి. సరైన మార్గదర్శకత్వం లేకుండా, ఇంతటి జనసమూహాన్ని నిర్వహించడం సవాలుగా ఉంటుందని చెన్నై కార్పొరేషన్ అధికారి ఒకరు వివరించారు. ఇతర నియోజకవర్గాలలో కూడా ఇలాంటి ఏర్పాట్లే చేశారు. పెరంబూర్లోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో, ఓటర్ల ప్రవాహాన్ని క్రమబద్ధీకరించడానికి అధికారులు రెండు వేర్వేరు ప్రవేశ ద్వారాలను, ఒకే నిష్క్రమణ ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఓటర్లు తమ బూత్లను త్వరగా గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి కీలక ప్రదేశాలలో మ్యాప్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఎన్నికల యంత్రాంగం సమ్మిళితత్వంపై కూడా దృష్టి సారిస్తోంది. పోలింగ్ కేంద్రాలలో దివ్యాంగులు సులభంగా ప్రవేశించి, స్వేచ్ఛగా తిరిగేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు, ఓటర్లు బూత్లలోకి ప్రవేశించే ముందు తమ మొబైల్ ఫోన్లను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి, ఎంపిక చేసిన కొన్ని ప్రదేశాలలో ప్రత్యేక ర్యాక్లను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఈ రంగుల కోడింగ్ విధానం విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో ఐదు కంటే ఎక్కువ పోలింగ్ బూత్లు కలిగిన కేంద్రాలకు కూడా దీనిని విస్తరించవచ్చని అధికారులు సూచించారు; తద్వారా నగరంలో ఓటర్ల సౌకర్యం మరింత మెరుగుపడుతుంది.